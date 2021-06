Potsdam

Der Wohnungsmarkt in Brandenburg bewegt sich immer stärker auseinander. Während es im Berliner Umland teilweise kaum mehr freie Wohnungen gibt, steht in einigen Städten im Norden oder Süden des Landes bis zu jeder fünften Wohnung leer. Das geht aus einer Analyse des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hervor. In dem Dachverband sind kommunale, genossenschaftliche und private Wohnungsunternehmen organisiert, die in Brandenburg etwa 50 Prozent des Mietwohnungsmarkts abbilden.

Im Speckgürtel ist der Wohnungs-Leerstand in den vergangenen zehn Jahren von 3,4 Prozent auf 1,9 Prozent zurückgegangen. Vielerorts sind freie Wohnungen kaum noch zu bekommen. In Oranienburg sank die Zahl der verfügbaren Wohnungen von 2,5 auf 2,2 Prozent, in Potsdam von 2,6 auf 1,9 Prozent. In Stahnsdorf stehen nur 1,7 Prozent der Wohnungen leer, in Teltow und Rangsdorf gibt es mit 0,2 und 0,3 Prozent praktisch keine leerstehenden Objekte im BBU-Bestand.

Gemeinden können nicht unendlich wachsen

Während in vielen Städten neuer Wohnraum geschaffen wird, sehen sich Gemeinden wie Wildau an ihre Grenzen gekommen. „Es gibt hier inzwischen die Debatte, dass man nicht mehr wachsen will“, sagte BBU-Chefin Maren Kern am Mittwoch in Potsdam. Das sei auch verständlich, da die soziale und technische Infrastruktur einer Gemeinde mit dem Zuzug mitwachsen müsse. „Aber ob man das par ordre du mufti entscheiden kann, ist eine andere Frage.“

Brandenburg habe sich große Zukunftspotenziale erarbeitet, sagte Kern. Die Lausitz entwickle sich zum Standort für Spitzenforschung, der Flughafen strahle positiv aus, der Osten werde von der Tesla-Ansiedlung profitieren. „Brandenburg ist beim Wohnen wirklich gut aufgestellt.“, so Kern.

In Cottbus 7 Prozent Leerstand

Problematisch bleibe aber die „Leerstandsschere“, die zwischen dem Berliner Umland und der Peripherie des Landes weiter auseinander gehe. Landesweit sank die Leerstandsquote im vergangenen Jahrzehnt zwar leicht, in der Peripherie ging sie aber nach oben.

Einige Beispiele: In der Prignitz stieg die Leerstandsquote von 18,8 auf 20 Prozent. In Cottbus stehen 7 Prozent (2019: 6,5 Prozent) der Wohnungen leer. Im Havelland kletterte die Quote leicht von 5,5 auf 6,1 Prozent. Zu den Städten mit den meisten freien Wohnungen gehört Wittenberge (22,8 Prozent). In Premnitz steht jede zehnte Wohnung leer, ebenso in Rheinsberg, nachdem die Leerstandsquote dort von 9,0 auf 9,9 Prozent stieg. In Brandenburg an der Havel sank der Wert leicht. Aber auch hier stehen trotz Zuzugs 13,7 Prozent der Wohnungen leer.

Gemeinden mit wenigen freien Wohnungen

Potsdam: 1,9 Prozent

Werder: 2,0 Prozent

Stahnsdorf: 1,7 Prozent

Ludwigsfelde:2,0 Prozent

Teltow: 0,2 Prozent

Blankenfelde: 2,6 Prozent

Rangsdorf: 0,3 Prozent

Wildau: 0,5 Prozent

Königs Wusterhausen: 1,6 Prozent

Brieselang: 0,0 Prozent

Falkensee: 1,9 Prozent

Hennigsdorf: 2,0 Prozent

Velten: 2,2 Prozent

Oranienburg: 2,2 Prozent

Panketal: 2,3 Prozent

Bernau: 0,8 Prozent

Gemeinden mit vielen freien Wohnungen

Luckenwalde: 6,1 Prozent

Luckau: 10,6 Prozent

Lübben: 2,8 Prozent

Frankfurt (Oder): 7,5 Prozent

Eberswalde: 9,8 Prozent

Zehdenick: 3,9 Prozent

Rheinsberg: 9,9 Prozent

Wittstock: 13,7 Prozent

Pritzwalk: 13,2 Prozent

Wittenberge: 23,8 Prozent

Kyritz: 8,1 Prozent

Neuruppin: 3,8 Prozent

Rathenow: 6,1 Prozent

Premnitz: 10,1 Prozent

Brandenburg/Havel: 13,7 Prozent

Treuenbrietzen: 3,6 Prozent

17.500 Wohnungen abgerissen, weil sie leer standen

Zum Teil geht das aber auch auf Verlagerungseffekte zurück, da neue, attraktivere Wohnquartiere gebaut werden. Das größte Problem sei aber der demografische Wandel, so BBU-Chefin Kern. Die Wohnungsunternehmen auf dem Land hätten schlicht Probleme, Wohnungen wieder zu vermieten, wenn der Vormieter verstorben sei. Das sei in Berlin oder im Umland überhaupt kein Thema.

Seit 2010 haben die Wohnungsunternehmen rund 17.500 Wohnungen abgerissen. Der Rückbau werde aber zunehmend schwieriger, da sich der Leerstand nicht mehr auf bestimmte Gebäude konzentriere, so Kern.

Prognose: Leerstand wird teils zunehmen

Eine BBU-Prognose geht davon aus, dass dieser Trend – hier Wohnungsknappheit, dort Leerstand – in den nächsten Jahren anhält. In Lauchhammer würde der Leerstand im Jahr 2030 dann sogar 35 Prozent betragen, in Wittenberge 22,8 Prozent und in Wittstock 13,7 Prozent, so die Verbandsschätzung.

„Diese Städte brauchen bei der Bewältigung ihrer strukturellen Probleme die spezielle Unterstützung des Landes“, sagte Maren Kern und forderte ein Modernisierungsprogramm, um die Anpassung von Wohnungen an den demografischen Wandel und die anstehende Investitionen in den Klimaschutz zu fördern.

Nettokaltmieten ab 255 Euro im Monat – in der Theorie

Wohnen zur Miete in Brandenburg bleibt insgesamt nach Angaben des BBU günstig – deutlich günstiger als in Berlin. Eine 60-Quadratmeter-Wohnung sei schon für 255 Euro nettokalt zu haben. Der Durchschnittswert im BBU-Bestand in Brandenburg liegt bei 317 Euro. Dieser Wert beinhaltet aber auch die Bestandsmieten langjähriger Mieter. Wer neu einzieht, muss mit höheren Mieten rechnen.

Von Torsten Gellner