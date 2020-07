Potsdam

Brandenburgs Mietwohnungsmarkt zerfällt immer stärker in eine Boomregion im Berliner Umland und einen Gürtel fern der Metropole, in dem bis zu ein Drittel der Wohnungen leer steht. Dort stecken die Unternehmen in echten Existenznöten. Das geht aus der am Dienstag vorgelegten Bilanz des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hervor.

So haben die gut 200 märkischen Mitgliedsunternehmen im Jahr 2019 so viele neugebaute Wohnungen ins Angebot genommen wie seit 1999 nicht mehr. Gut 1100 Wohnungen wurden fertiggestellt – und eigentlich wollten die Mitgliedsfirmen des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen im Jahr 2020 rekordverdächtige 800 Millionen Euro in Neubau investieren (2019 waren es knapp 600 Millionen Euro). Doch dann kam Corona. Verbands-Chefin Maren Kern schätzt, dass sich dieses Ziel wegen schleppender Bearbeitung von Bauanträgen und Einschränkungen am Bau nicht im geplanten Umfang erreichen lässt.

Berliner Unternehmen zunehmend in Brandenburg aktiv

Dennoch ist Kern sicher, dass „der Boom im Berliner Umland anhält“. Potsdam etwa sei dem Jahr 2015 um 16.300 Einwohner gewachsen – das mache einen Zuwachs von 9500 Wohneinheiten aus, so Kern. Zunehmend würden Berliner Unternehmen in Brandenburg tätig, sagt Kern und fordert von den beiden Landesregierungen, sich „noch enger in Sachen Wohnungspolitik aufeinander abzustimmen“. Denn: „Auf dem Wohnungsmarkt verschwimmen die Grenzen zwischen Berlin und Brandenburg.“

Während die Branche im Kraftfeld der Bundeshauptstadt kräftig investiert, ächzen die großen Vermieter und Genossenschaften in den Berlin-fernen Gebieten unter hohem Leerstand. In Lauchhammer ( Oberspreewald-Lausitz) stehen 33 Prozent der Mietwohnungen der dortigen BBU-Unternehmen leer, in Forst sind es 29 Prozent, in Guben (beide Spree-Neiße) 17 Prozent, in Vetschau ( Oberspreewald-Lausitz) 18,7 Prozent und in der Prignitz-Stadt Wittenberge fast 22 Prozent. Selbst in den Städten der so genannten zweiten Reihe – also in Pendeldistanz zu Berlin gelegen – ist der Leerstand hoch. Eberswalde ( Barnim) meldet zehn Prozent und Brandenburg/Havel 14 Prozent.

In den Gegenden fern der Metropole habe der Leerstand im Jahr 2019 sogar zugenommen, sagt die Verbandschefin. Ende 2019 standen im Land 22.300 Wohnungen leer.

Hinter jeden dritten Tür eine leere Wohnung

Ohne gezielte Förderprogramme zur Altschuldenentlastung und zum weiteren Abriss von ungenutzten Bauten würden die Wohnungsunternehmen in den stark belasteten Orten wohl kaum die kommenden zehn Jahre überleben, schätzt Maren Kern. „Aus eigener Kraft werden Städte mit hohem strukturellen Leerstand und negativer Bevölkerungsprognose wenig an ihrer Lage ändern können“, so Kern. Der BBU werde dazu Gespräche mit der Landesregierung führen. „Man muss sich bildlich vor Augen führen, was es heißt, wenn in einer Stadt hinter jeder dritten Tür eine leere Wohnung ist“, sagt die BBU-Chefin.

Mit dem Abriss von Wohngebäuden hat die Wohnungswirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten versucht, die hohen Leerstandskosten für die Unternehmen zu senken. Doch kommt die Abrissbirnen-Politik nicht hinterher. Obwohl im vergangenen Jahr 916 Wohnungen abgerissen wurden, wächst das Problem. Die Wohnungsunternehmen in der Peripherie des Landes sind finanziell mehrfach belastet: Sie müssen auch neue Wohnungen bauen, um den Ansprüchen der Mieter gerecht zu werden – sonst wandern die auch noch ab. In Frankfurt (Oder etwa sollen bis 2024 182 neue Wohnungen entstehen, obwohl die Stadt acht Prozent Leerstand ausweist.

Räumungen wegen Corona ausgesetzt

Mieter der BBU-Unternehmen mussten in der Corona-Krise nicht um ihre Bleibe fürchten. Räumungen gab es nicht. Von allen Mietern stellten 0,36 Prozent im April einen Antrag auf Mietstundung, im Juni waren es nur noch verschwindend geringe 0,09 Prozent. Mieter der BBU-Mitgliedsunternehmen profitieren auch von ziemlich konstanten Mieten in Zeiten eines überhitzten Immobilienmarkts. In den vergangenen fünf Jahren etwa haben sich die Wohnkosten (Netto-Kaltmiete inklusive warme Betriebskosten) im Berliner Umland nur von 7,73 Euro pro Quadratmeter auf 8,25 Euro erhöht.

Der BBU vertritt in Berlin und Brandenburg rund 350 Unternehmen, darunter viele Genossenschaften, kommunale Gesellschaften sowie landeseigene und private Akteure. Ihr Jahresumsatz liegt bei sechs Milliarden Euro. Rund 42 Prozent der Mietwohnungen in Brandenburg gehören zum Verband – das sind 317.000 Wohnungen.

Die Unternehmen der Baubranche nannten die Neubau-Ankündigungen des BBU ein „wichtiges Signal“, so Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau. Die regionale Bauwirtschaft stabilisiere die wirtschaftliche Entwicklung im Land. Von der Politik fordert Schreiner mehr Investitionen in den Breitbandausbau, um fernere Regionen attraktiver zu machen.

Von Ulrich Wangemann