Woidke: Die Abschaffung kostenloser Corona-Tests ist richtig

Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich für ein baldiges Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests ausgesprochen. Es sei richtig, wenn in etwa zwei Monaten die Tests kostenpflichtig würden, sagte er am Dienstag bei einer Sondersitzung des Landtags. „Wenn jeder einzelne in unserem Land die Chance hatte, sich impfen zu lassen und es keine medizinischen Gründe gibt, die dagegen sprechen, warum soll die Allgemeinheit weiter für die Tests einzelner bezahlen?“, sagte er.

„Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass der Zutritt zu Restaurants weiterhin nicht nur Ungeimpften und Genesenen, sondern auch Getesteten möglich sein muss“, sagte er und stellte sich damit gegen Forderungen des Bundesgesundheitsministeriums. Das hatte ab einer bestimmten Inzidenz den Ausschuss von negativ Getesteten von bestimmten Veranstaltungen ins Spiel gebracht.

Die AfD-Fraktion hatte die Sondersitzung des Landtags beantragt. Sie wendet sich gegen Impfangebote für Kinder. Die Gesundheitsminister hatten in der vergangenen Woche beschlossen, Impfungen für diese Altersgruppe in allen Ländern auch in Impfzentren anzubieten, auch wenn es noch keine allgemeine Empfehlung durch die Ständige Impfkommission gibt. In Arztpraxen gibt es dieses Angebot bereits.

AfD: Impfungen sind nicht segensreich

Laut AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt gehören Kinder jedoch nicht zu den Infektionstreibern. Seine Fraktion lehnt die Impfangebote daher ab und warnt vor Mobbing gegen Ungeimpfte in den Schulen. Berndt verwies auf fehlende Daten über mögliche Langzeitfolgen. Die Impfung sei nicht segensreich, sondern allenfalls profitabel für die Hersteller, sagte Berndt.

Wenn im Oktober die Corona-Tests nicht mehr kostenlos angeboten werden, müssten Menschen sich impfen lassen oder verhungern, weil sie dann nicht mehr einkaufen könnten. „Was unterscheidet das von einem Schutzgeld?“, fragte Berndt. Allerdings war für den Lebensmitteleinkauf noch nie ein negativer Schnelltest nötig.

Wegen solcher Unterstellungen warfen die übrigen Parteien der AfD eine Verdrehung der Fakten vor. Björn Lüttmann (SPD), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, stellte klar, dass die Gesundheitsminister der Länder die Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche nicht ausgeweitet hätten. Stattdessen hätten die Länder sich auf eine Ausweitung der Impfempfehlungen verständigt.

Lüttmann: Druck auf Stiko ist falsch

Anders als es die AfD suggeriere, sei das Impfen höchst erfolgreich. Die Zahl der schwer an Covid-19 erkrankten und im Zusammenhang mit der Krankheit Verstorbenen sei stark zurückgegangen, so Lüttmann. Das RKI schätze die Zahl der geretteten Menschenleben auf 38.000. 76.000 Menschen hätten vor einer Krankenhaus-Einweisung geschützt werden können.

Lüttmann sagte, er halte den politischen Druck, der auf die Stiko ausgeübt werde, für falsch. „Die Stiko ist eine unabhängige Kommission“, sagte er und äußerte die Befürchtung, dass sich in der Öffentlichkeit durch die politische Debatte ein anderer Eindruck verfestigen könne.

Nun war es aber in Brandenburg vor allem Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der mehrfach seine Erwartungen an die Stiko geäußert hatte. Woidke hatte gesagt: „Ich bin überzeugt davon, dass sich die Stiko dringend mit der Situation beschäftigen sollte, die durch die Delta-Variante entstanden ist. Wir brauchen ein starkes Signal.“

Freie Wähler fordern weiter kostenlose Tests

Péter Vida, Fraktionschef der Freien Wähler, lehnte eine Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests ab. Sie seien weiterhin wichtig, um das Infektionsgeschehen verfolgen zu können.

„Wir berauben uns damit einer wichtigen Informationsbasis“, warnte er. „Es wird dazu führen, dass weniger Tests gemacht werden.“ Die Tests sollten weiterhin als Früherkennungsinistrument genutzt werden.

Vida erwartet von den Bund-Länder-Beratungen eine Verständigung darauf, wie künftig nicht nur allein anhand des Inzidenzwertes über Corona-Maßnahmen entschieden werden soll. Seine Fraktion lehne die inzidenzbasierten Rufe nach Lockdown ganz klar ab. „Es darf nicht sein, dass allein mit Blick auf die Inzidenzwerte solche Überlegungen angestellt werden“, sagte er.

Von Torsten Gellner