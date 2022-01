Woidke: Lockerungen frühestens Mitte Februar

Berlin/Potsdam

Trotz des rasanten Anstiegs der Infektionszahlen wollen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen vorerst nicht verschärfen. Es gelte jetzt, Kurs zu halten, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagabend nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Ähnlich äußerte sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Er sehe derzeit keine Möglichkeiten für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen. Er gehe aber davon aus, dass Bund und Länder bei ihrem nächsten Treffen am 16. Februar nicht nur über Öffnungen reden, sondern auch welche beschließen werden. Denn dann könnte der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten sein.

Gesundheitssystem stabil

Da das Gesundheitssystem stabilisiert sei, gebe es derzeit keinen Anlass für Verschärfungen. „Wir haben eine Eindämmungsverordnung, die hat sich bewährt“, sagte der Regierungschef. Er appellierte an die Impfbereitschaft. „Nur wer geimpft ist, bleibt vom Virus verschont oder hat zumindest einen schwächeren Verlauf“, sagte er.

Auch der Städte- und Gemeindebund rief die Bürger eindringlich zum Impfen auf. „Die Lage ist besorgniserregend“, sagte Geschäftsführer Jens Graf. Angesichts der Gefahr schwerer Verläufe für Ungeimpfte und möglicher Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern sollten Bürger die Impfangebote unbedingt nutzen. Damit Schulen und Kitas trotz der Omikron-Welle offen bleiben könnten, gelte dies auch für Kinder und Jugendliche. Trotz der hohen Infektionszahlen ist es laut Graf noch nicht zu personellen Engpässen in den Verwaltungen gekommen.

44 Prozent der Brandenburger geboostert

Knapp 1,7 Millionen Brandenburger verfügen inzwischen über eine Grundimmunisierung gegen Corona, das entspricht 66,8 Prozent der Bevölkerung. Bundesweiter Durchschnitt sind allerdings 73,4 Prozent. Rund 1,1 Millionen Menschen haben in Brandenburg eine Auffrischungsimpfung erhalten, das entspricht 44 Prozent; der bundesweite Schnitt liegt bei der Hälfte.

Brandenburg hat unter den Flächenländern in Deutschland die höchste Corona-Inzidenz. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich pro 100 000 Menschen rechnerisch 1102,3 mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mitteilte. Höher war der Wert nur in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich in Brandenburg innerhalb einer Woche fast verdoppelt.

IHK drängt auf Öffnungen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Potsdam drängt auf eine baldige Öffnungsstrategie, „die den Unternehmen einen klaren Blick in die Zukunft eröffnet“, wie Präsident Peter Heydenbluth sagte. Wichtig sei, dass realistische Schritte aufgezeigt werden, woran sich die Wirtschaft orientieren kann. „Mit Perspektiven, die womöglich nicht eingehalten werden können, ist dabei niemandem gedient.“

Nervös wird die Wirtschaft mit Blick auf das Kurzarbeitergeld, dessen Bezug auf 24 Monate begrenzt ist. Heydenbluth forderte eine Verlängerung der Auszahlung. Auch Ministerpräsident Woidke hält eine Fristverlängerung für nötig, damit niemand unverschuldet in die Arbeitslosigkeit fällt. Das Kurzarbeitergeld wurde vorerst bis zum 31. März verlängert. Der Bund kündigte an, bis zur nächsten Bund-Länder-Konferenz einen Vorschlag zur weiteren Verlängerung vorlegen zu wollen.

Von Oliver von Riegen und Torsten Gellner