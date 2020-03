Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) ist überzeugt, dass die in dieser Woche beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Corona-Pandemie gut angelaufen seien und von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung auch akzeptiert würden. „Die Menschen haben ihr Verhalten geändert“, sagte Woidke am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz in Potsdam. Insofern sei eine Ausgangssperre, wie sie am Freitag in Bayern verhängt wurde, „momentan nicht nötig“.

Das sehe auch die Bundesregierung so, merkte Woidke an und verwies auf eine Telefonkonferenz aller Länderchefs mit der Kanzlerin am Donnerstagabend. Woidke stellte klar, dass Brandenburg über eine etwaige Ausgangssperre nur im Einklang mit dem Land Berlin entscheiden werde. Man müsse „immer auch bedenken, wie lange man eine solche Entscheidung durchhalten kann“.

In Berlin gibt es in der rot-rot-grünen Landesregierung Meinungsverschiedenheiten zum Thema Ausgangssperre. Während Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci ( SPD) dafür warb, lehnte die Mehrheit der Senatoren dies während einer Sondersitzung am Donnerstagabend ab.

