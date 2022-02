Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die Einleitung von Sanktionsmaßnahmen gegen Russland für folgerichtig. „Ich bin fest davon überzeugt, dass eine gemeinsame, geschlossene europäische Antwort die richtige Antwort ist.“ Er warnte aber vor überzogenen Erwartungen.

„Sanktionen sind nicht nur nachvollziehbar, sondern auch nötig“, sagte Woidke am Dienstag in Potsdam. „In Sanktionen sehe ich aber nicht den Schlüssel zur Lösung der Krise“, sagte er. Es müssten weiter Gespräche mit Russland geführt werden. Ein militärischer Konflikt müsse unbedingt vermieden werden.

„Abhängig vom russischen Gas“

„Wir stehen so nahe vor einem Krieg in Europa wie selten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, sagte Woidke. Man müsse nun mit großer Besonnenheit agieren.

Brandenburger Firmen, die traditionell enge Geschäftskontakte zu russischen Partnern haben, könnten unter Handelsbeschränkungen zu leiden haben, sagte Woidke. Gleichzeitig verwies der Regierungschef auf die Abhängigkeit in der Energieversorgung. Er sehe derzeit keinen Grund, an der Vertragstreue der russischen Partner zu zweifeln, so Woidke. „Es ist aber eine Tatsache, dass Deutschland und Europa abhängig sind vom russischen Gas.“

