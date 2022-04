Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen. „Wir leben in einer Zeit mit tiefgreifenden Veränderungen. Es kommt jetzt darauf an, dass wir uns unterhaken und gemeinsam vorangehen“, sagte er am Freitag in Potsdam.

Gesellschaftliche Transformation, Energiewende, Strukturentwicklung und Digitalisierung seien erhebliche Herausforderungen für Brandenburg. Die Folgen des russischen Einmarschs in die Ukraine seien bereits jetzt auch in der Mark für jeden Einzelnen spürbar, sagte Woidke. Noch sei nicht absehbar, welche Auswirkungen der Krieg mittel- und längerfristig haben werde: „Daher kommt es jetzt noch mehr darauf an, zusammenzustehen und gemeinsam unsere Stärken zu nutzen.“

Die Arbeitslosigkeit sei auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie erfreulich niedrig. Es gebe viele offene Stellen für Menschen, die nach Brandenburg kommen, betonte der Ministerpräsident. Als Beitrag zu sicheren, nachhaltigen und ordentlich bezahlten Arbeitsplätzen und funktionierender Sozialpartnerschaft habe Brandenburg im vergangenen Jahr den Vergabemindestlohn auf 13 Euro erhöht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Woidke unterstützt den Aufruf der Gewerkschaften für die diesjährigen Mai-Kundgebungen: „Gestalten wir den Wandel sozial, ökologisch und demokratisch. Setzen wir uns für eine Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft ein, von der alle profitieren.“ Der Deutsche Gewerkschaftsbund stellt seine Aktionen zum diesjährigen Tag der Arbeit unter das Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“.

Von RND/dpa