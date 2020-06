Potsdam/Warschau

Die Beschränkungen bei der Einreise von Deutschland nach Polen werden in der Nacht von Freitag zu Samstag (0 Uhr) aufgehoben. Darüber informierte das polnische Innenministerium Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD). Internationale Flüge sollen ab dem 16. Juni wieder möglich sein.

Anzeige

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Dietmar Woidke

Neiße

sprach von einem "Schritt, auf den wir lange gewartet haben". Tausende Deutsche und Polen könnten jetzt wieder ihre Familienangehörigen, Freunde und Nachbarn über Oder undbesuchen, Tourismus und Wirtschaft könnten sich wieder frei entfalten. „Jetzt können wir wieder zur europäischen Normalität zurückkehren.“

Die Regierung in Warschau hatte am 15. März hatte es umfangreiche Einreisebeschränkungen eingeführt. Polen, die aus dem Ausland zurückkehrten, mussten für 14 Tage in Quarantäne. Die Einführung dieser Regelung hatte besonders Pendler an der deutsch-polnischen Grenze hart getroffen. Für sie wurde erst später eine Ausnahmeregelung vereinbart.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline