Annäherung im Streit um DDR-Sonderrenten – Woidke fordert Zeitplan

Die ostdeutschen Bundesländer und die Bundesregierung sind sich in dem seit Jahren schwelenden Streit um die teuren DDR-Sonderrenten näher gekommen. Der Bund sei bereit, hier mehr Verantwortung zu übernehmen, sagte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller ( SPD) am Mittwoch im Anschluss an ein Treffen der Ost-Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU). „Wir haben jetzt die Perspektive, zu einem guten Abschluss zu kommen. Wir sind aber noch nicht ganz handelseinig, was die Lastenverteilung angeht“, so Müller.

Die Haushalte der Ost-Länder werden jährlich mit fast drei Milliarden Euro wegen dieser Rentenzahlungen belastet. Brandenburg zahlt dafür in diesem Jahr rund 374 Millionen Euro. Deshalb drängen die Länder seit Jahren darauf, dass der Bund als Rechtsnachfolger der DDR die Kosten übernimmt. Er kommt bisher nur für 40 Prozent der Kosten auf.

Woidke: „Ein Fehler seit 30 Jahren“

„Die bisherige Regelung ist ein Fehler seit 30 Jahren. Brandenburg ist nicht Rechtsnachfolger der DDR. Das ist eine gesamtdeutsche Aufgabe. Und für Renten ist der Bund zuständig. Er muss hier seine Verantwortung wahrnehmen“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD). Der Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD), den Bundesanteil auf 50 Prozent aufzustocken, sei ein erster Schritt, aber noch lange nicht genug. „Wir brauchen einen Zeitplan mit dem Ziel 100 Prozent“, sagte er.

Corona-Krise

Abstimmung bei Schule und Kita

Die Ost-Länder argumentierten, das Geld werde umso mehr vor dem Hintergrund derfür Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Kommunen gebraucht. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll nun in den kommenden Wochen einen Kompromiss finden.

Woidke sprach sich dafür aus, in der Corona-Pandemie die Absprachen zwischen Bund und Ländern fortzusetzen, nachdem zuvor mehrere Länder mit Sonderwegen vorgeprescht waren. Insbesondere im Bereich Kita und Schule sei eine intensive Abstimmung der 16 Bundesländer wichtig. Bayern sollte dazu als Vorsitzland der Ministerpräsidenten einladen, so Woidke. „Das Durcheinander der vergangenen Woche war nicht hilfreich, hat die Bürger verunsichert und dem Ansehen des Föderalismus geschadet“, sagte er.

Auch Merkel äußerte sich kritisch gegenüber Sonderwegen, betonte aber auch, dass es richtig gewesen sei, dass den Ländern mehr Verantwortung übertragen worden sei. Infektionsschutz sei Ländersache, sagte sie. Nötig sei aber ein gemeinsamer Schutzrahmen, auf den man sich verständigt habe: „Das heißt 1,5 Meter Mindestabstand, das heißt Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Personennahverkehr und da, wo die 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden können“, so Merkel.

Am Anfang der Pandemie

„Wir leben immer noch am Anfang der Pandemie“, unterstrich Merkel. „Wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Medikament bis jetzt. Aber wir haben eine bessere Kontrolle gewonnen.“

Merkel zeigte sich im Anschluss an die Runde, die per Videochat stattfand, offen gegenüber der Forderung der Ost-Länder, bei dem geplanten Corona-Konjunkturpaket die besonderen Bedürfnisse der neuen Bundesländer zu berücksichtigen. "Es gibt Besonderheiten der neuen Bundesländer", sagte Merkel und verwies auf die kleinteiligere Wirtschaftsstruktur im Osten. Die Länder hätten ein berechtigtes „Interesse daran, zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen aufzubauen“, sagte Merkel.

