Woidke gratuliert Biden - Unternehmer hoffen auf bessere Beziehungen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat dem Demokraten Joe Biden nach der US-Präsidentenwahl zum Sieg gratuliert. „Glückwunsch an den aufrechten Demokraten“, teilte er am Samstagabend mit. Er sei sicher, dass er die Menschen in den USA wieder zusammenführe und die USA aus der „weltpolitischen Lethargie“ holen könne. „Jetzt besteht die Chance für die notwendige weltwirtschaftliche Kooperation auch mit dem Blick auf den erforderlichen Klimaschutz.“ Auch für die Wiederaufnahme von Gesprächen mit Russland zur Beschränkung der atomaren Rüstung bestehe „berechtigte Hoffnung.“

Trump will Sieg nicht anerkennen

Zuvor hatten die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender den Sieg des demokratischen Herausforderers Biden über den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen. Trump will den Erfolg seines Kontrahenten aber nicht anerkennen.

Brandenburgs Unternehmer hoffen durch den Wahlerfolg Bidens auf bessere transatlantische Wirtschaftsbeziehungen. „Die exportorientierte Industrie der Hauptstadtregion könnte dies gut gebrauchen“, so der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmerverbände in Berlin und Brandenburg, Christian Amsinck.

Verbesserung der Handelsbeziehungen zu den USA

Zölle, Handelsschranken und Drohungen müssten der Vergangenheit angehören. „Die USA wie auch die EU sind gefordert, gemeinsam Kompromisse zu entwickeln“, so Amsinck. Für die Unternehmen in Berlin und Brandenburg seien die USA seit Jahren neben der EU der wichtigste Handelspartner. Berliner Betriebe exportieren laut dem Verband vor allem Pharmaprodukte, Medizingeräte und Komponenten für die Energienetze nach Amerika. Unternehmen aus Brandenburg lieferten Pharmaerzeugnisse, Metallwaren und Komponenten für die Luftfahrtindustrie.

„Der Wunsch nach Rückbesinnung auf gemeinsame marktwirtschaftliche und freiheitliche Ideen sowie eine Verbesserung der Handelsbeziehungen zu den USA bewegt zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich in unserer Region spreche“, so Peter Heydenbluth, Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Von der neuen US-Regierung erwarte die Brandenburger Wirtschaft vor allem „weniger Protektionismus sowie die Wiederaufnahme von Gesprächen zu einem Freihandelsabkommen“. „Dies könnte aus unserer Sicht die transatlantische Partnerschaft deutlich verbessern“, so Heydenbluth.

