Bei einem Feuer in der JVA Tegel in Berlin ist in der Nacht auf Freitag ein Häftling ums Leben gekommen. Der 42-Jährige saß in dem Gefängnis eine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Der Brand brach gegen 3 Uhr aus. 21 Menschen aus den umliegenden Hafträumen wurden in Sicherheit gebracht.