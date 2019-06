Potsdam

Im Streit um die Russland-Sanktionen hat sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hinter seinen sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer (CDU) gestellt. „Wir in Ostdeutschland haben sicher einen anderen Blick auf Russland als viele Westdeutsche“, sagte Woidke der „Bild“-Zeitung. Aus der Vergangenheit gebe es viele persönliche Beziehungen, zudem hätten Ost-Unternehmen viele Wirtschaftsbeziehungen zu Russland.

Treffen mit Putin in Petersburg

Kretschmer war am Freitag zum Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg gereist. Er hatte dort unter anderem den russischen Staatschef Wladimir Putin getroffen und ein Ende der Sanktionen gefordert. Russland nannte er einen „strategisch wichtigen Partner“.

Massive Kritik aus der CDU

Kretschmer war für seine Äußerungen massiv kritisiert worden, vor allem von Unionspolitikern. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer etwa sagte der „Bild am Sonntag“, die Sanktionen gegen Russland seien die „Reaktion auf das völkerrechtswidrige Verhalten der russischen Regierung auf der Krim und in der Ostukraine“. Solange sich am russischen Verhalten dort nichts ändere, gebe es auch „keinen Spielraum für eine Änderung in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit“.

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, meldete sich auf Twitter zu Wort: „Herr Ministerpräsident, haben Sie einen außenpolitischen Berater? Falls ja, sofort feuern.“

Auch Finanzminister Görke war in Russland

Ebenfalls in Sankt Petersburg dabei: Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke). Auch er warb für eine Aufhebung der Sanktionen, da diese vielen märkischen Unternehmen schadeten. Görke: „Das bedeutet nicht, unkritisch gegenüber der Ursache der Sanktionen, der Annexion der ukrainischen Krim, zu werden.“

Lösungen „nur im europäischen Maßstab“

Dem schloss sich jetzt auch Woidke an – allerdings mit einer Einschränkung: Eine Lösung gebe es „nur im europäischen Maßstab“. Deutsche Alleingänge brächten nichts. „Aber wir können Türoffner für Lösungen sein“, so Woidke, der auch Polen-Beauftragter der Bundesregierung ist.

