Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat einen erneuten Lockdown ausgeschlossen. „Der Lockdown wäre rechtlich aus meiner Sicht gar nicht mehr haltbar“, sagte Woidke am Dienstag im Anschluss an die Bund-Länder-Konferenz.

Wenn mehr als 50 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft seien, habe man keine rechtliche Begründung für eine solch drastische Maßnahme. Dass es aber bei steigenden Zahlen Einschränkungen für Ungeimpfte geben könne, schloss er nicht aus.

Woidke befürwortet Ende der kostenlosen Tests

Woidke begrüßte die Verabredungen, die bei dem Corona-Gipfel getroffen wurden. Dazu gehört, dass die kostenlosen Schnelltests nur noch bis zum 10. Oktober angeboten werden. Ab dem 11. Oktober müssen die Menschen dafür zahlen, es sei denn, sie können sich aus medizinischen Grünen nicht impfen lassen.

„Wenn jeder einzelne in unserem Land die Chance hatte, sich impfen zu lassen und es keine medizinischen Gründe gibt, die dagegen sprechen, warum soll die Allgemeinheit weiter für die Tests einzelner bezahlen?“, sagte er.

Bis die neue Regelung in Kraft trete, hätte jeder die Möglichkeit, sich noch vollständig impfen zu lassen, sagte er.

Brandenburg hält an Inzidenz von 20 fest

Bund und Länder einigten sich auch darauf, dass die sogenannte 3G-Regel, also der Zugang für Geimpfte, Genesene und Getestete, gilt. Ab einer Inzidenz von 35 soll in den Ländern in Innenräumen wie in Kinos, Gaststätten oder Theatern eine Testpflicht gelten.

Brandenburg bleit in diesem Punkt aber bei seinem Weg. Laut aktueller Corona-Verordnung gilt für Angebote wie Kino, Theater oder Innengastronomie eine Testpflicht, sobald an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von 20 überschritten ist. Daran wolle man festhalten, sagte Woidke.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass dies weiter die richtige Entscheidung ist, um möglichst gut durch die Herbstmonate zu kommen„, sagte Woidke.

Von Torsten Gellner