Potsdam

Glücklich ist, wer – wie Wolfgang Hoffmann - einen Lebenspartner hat, der stets die höchsten Gefühle auslöst. In einem Liebesbrief schwärmt der 54-Jährige: „Mit dir zu sein bedeutet im Moment zu sein. Offen für alles, sehen, fühlen, spüren – ohne Urteil – einfach sein. Herz und Bauch sprechen lassen. Kommunizieren – mit dir kann ich gleichzeitig reden und zuhören.“

Wolfgang Hoffmann mit Sabine Chwalisz bei einer Probe in den Neunziger Jahren. Quelle: Stefan Gloede

Wolfgang Hoffmann hat seinen Brief, der sich wie eine Ode liest, an den Tanz adressiert. Darin zeichnet er sein eigenes Leben nach. 1988 arbeite er in Potsdam als Werkzeugmacher bei einem Tresor- und Schlüsseldienst, als er mit 22 Jahren zum ersten Mal einen Tanzkurs besucht. Sein Interesse galt damals nicht Walzer oder Foxtrott, Volkstanz oder Hip Hop, sondern dem modernen Ausdruckstanz, der auf Anhieb sein Leben umkrempelte und für den er auch bald das Leben in Potsdam umkrempelte. 1991 gehörte er zu den Gründern der Fabrik, die am heutigen Samstag ihren 30. Geburtstag feiert.

Grund zu feiern, Grund zu tanzen. Auf dem Dach der Fabrik Potsdam. Quelle: promo

Die Geschichte beginnt eigentlich schon zwei Jahre vorher. Hoffmann lernte in Potsdam Sven Till kennen, der hier Deutsch und Geschichte studierte und ebenfalls als Spätberufener eine Tanzleidenschaft ausbrütet. „Es ging uns um Freiheit, die wir im Tanz verspürten – im Gegensatz zum stark zensierten Theater in der DDR“, so Hoffmann im Gespräch. Im November 1989 pickten er und sein Freund mit Hammer und Meißel bunte Betonstücke aus der Berliner Mauer, um sie an Touristen zu verkaufen. Mit dem Erlös belegten sie ihren ersten Tanzkurs in der Berliner Tanzfabrik in Berlin-Kreuzberg – Thema : „Kontaktimprovisation“. Wie im Jazz, der als Wegbereiter des freien Spiels gilt, gestattet sich auch die Bewegungskunst zusehends Freiräume. Die spontane Kommunikation der Körper ohne Sprachbarriere war nicht nur eine gute Übung, sondern gelangt in vielen Choreografien auch zur Bühnenreife. Hoffmann wechselte als Hausmeister halbtags an einer Schule und probierte sich nebenher als Tanzlehrer aus. „Ich habe damals den Lehrern das beigebracht, was ich tags zuvor in Berlin gelernt habe“, erzählt er.

Die Akteure der Fabrik in den Gründerjahren. Quelle: Fabrik

Im Winter 89/90 besetzten Hoffmann und Till mit einer Gruppe von Punkrockern ein verlassenes Fabrikgebäude in der Potsdamer Gutenbergstraße 105, das sie erst einmal mühsam beräumten. Dort führten sie die ersten drei Potsdamer Tanztage durch, noch ohne zu ahnen, dass das Festival einmal so renommiert werden würde. Gleichzeitig trainierten sie für eigene Aufführungen. 1991 brachten sie das erste Stück „Versteinerte Haut“ heraus, mit dem sie durch Osteuropa tourten.

Digitaler Festball Mit dem „Grand Bal Digital“ feiert die Fabrik Potsdam am 17. April, 19 bis 22 Uhr, ihr 30-jähriges Bestehen. Versprochen wird eine Tanzparty, die weit über Potsdam hinaus in die Wohnzimmer stahlt. Mitstreiter und Besucher wurden im Vorfeld aufgefordert, Lieblingsbewegungen vorzuschlagen, die aufgeführt werden. Außerdem stellt die Fabrik die Ergebnisse des Workshops „Lieber Tanz“ vor. Eingereicht wurden Dutzende Briefe und Videos, die der Freude am Tanzen verbal Ausdruck verleihen.

Das Gefühl tiefer Freude, wenn er sich zur Musik bewegt, überkam Wolfgang Hoffmann schon als Kind. In seinem Brief an den Tanz schreibt er: „ Zu Jagdmusik sprang ich auf das gute‚ grüne Wohnzimmersofa – Papas Gürtel als Peitsche benutzend – ausgelassen herum und hüpfte mich in einen Zustand der Ekstase. Ich weiß, dass ich vier Jahr alt war, weil wir noch in Cottbus wohnten.“

Das Domizil der Fabrik Potsdam befindet sich seit 1998 neben dem Hans-Otto-Theater in einer ehemaligen Maschinenhalle. Quelle: promo

Das besetzte Haus in Potsdams Innenstadt gehörte bald einem Münchener Investor. Stadt und Land förderten den 1991 gegründeten Verein fabrik Potsdam e. V. aber nach Kräften. Die vierten Tanztage konnten dann erstmals auf dem Gelände in der Schiffbauergasse stattfinden, allerdings noch im Fischhaus, das später abgerissen wurde. 1995 bezog die Fabrik die Reithalle B und 1998 die ehemalige Maschinenhalle, ihr heutiges Domizil. Einige Mitarbeiter verließen die Fabrik, um sich an der Gründung des benachbarten Waschhauses zu beteiligen. Während sich dort in der Hochzeit des Technos an Wochenenden manchmal 2000 Besucher drängelten, zählte das Internationale Zentrum für Tanz und Bewegungskunst manchmal nur 60. Dafür wuchs das internationale Renommee, denn die eigenen Produktionen wurden 1999 beim weltweit wichtigsten Festival in Edinburgh gefeiert. Das Fünf-Personen-Stück „Hopeless Geames“, bei dem neben Till und Hoffmann drei Tänzer des russischen Do-Theaters mitwirkten, wurde nach Korea, Australien und in die USA eingeladen. 2002/03 folgte „Fallen“, eine Inszenierung von Jess Curtis für sieben Tänzer, die im Schlussbild die Anschläge auf das New Yorker World-Trade-Center thematisierte und mit der die Potsdamer durch Frankreich, Spanien bis nach San Francisco tourten. „Zwischen 1999 und 2004 waren wir jeweils fünf bis acht Monate auf Tournee“, so Hoffmann.

Die Führungscrew der Fabrik: Wolfgang Hoffmann (l.), Sabine Chwalisz und Sven Till etwa im Jahr 2000. Quelle: promo

Es zog ihn in die Ferne wie es ihn als 17- oder 18-Jähriger in die Disko gezogen hatte. Auf der Tanzfläche, schreibt er in seinem Dank an den Tanz, „war ich in der Lage mit einer unbekannten Schönheit eine Verbindung quer durch den Raum aufzubauen. Über Rhythmus, Blicke und Bewegung begannen wir eine Unterhaltung miteinander. Erste Signale zwischen längeren Pausen, in denen wir vorgaben, mit den Leuten in unserer Gruppe zu tanzen. Dann längere Fragmente die immer deutlicher für den anderen bestimmt waren, mit denen wir einander anzogen. Über den Zeitraum von mehreren Musiktiteln kamen wir einander näher, und als wir uns schließlich direkt gegenüber standen und unsere Bewegungen gegenseitig imitierten, oder die immer kleiner werdenden Räume zwischen unseren Körpern betanzten, einander Impulse gaben und darauf reagierten, schien es uns als ob wir uns schon lange kannten.“ In dieser Passage meint er aber eine Frau und nicht den Tanz!

Szene aus der Erfolgsinszenierung „Pandora 88“. Quelle: Elise Scheider

Zum erfolgreichsten Stück entwickelte sich das Duett „Pandora 88“, das er mit Sven Till mehr als 200 Mal in 20 Ländern aufgeführt hat. Es erzählt, wie sich eine klaustrophobische Enge überwinden lässt. Till leitet heute noch mit Sabine Chwalisz, die 1992 aus Westberlin dazustieß, die Potsdamer Fabrik. Hoffmann erhielt 2001 ein Angebot, im Rahmen des Fringe-Festivals in Edinburgh das Programm in einer abseits gelegenen Kirche zu kuratieren. „Die Presse hat unser kooperatives Konzept gefeiert. Ich lud Kompanien aus Brasilien, Polen und Russland ein. Alle Einnahmen wurden am Ende geteilt.“ Das brachte Hoffmann schließlich auch den Ruf nach Irland ein, wo er 2005 bis 2008 das Dublin Fringe Festival leitete. „1990 konnte ich noch kein Englisch. Heute bin ich mit einer Irin verheiratet. Wir haben drei Kinder und sprechen zu Hause englisch“, erzählt er. Er lebt in Berlin und hat eine Künstleragentur mit sechs Angestellten aufgebaut. Da er einen Großteil seiner Einnahmen aus dem Ausland bezieht, trifft ihn die Corona-Krise besonders hart, denn der deutsche Staat berücksichtigt bei seinen Hilfsmaßnahmen nur Einnahmen aus Deutschland. Hoffmann verrät, dass er sich zur Zeit wieder regelmäßig mit Sven Till trifft und die beiden eine Idee für eine neue Choreografie verfolgen.

Heute verleiht der Tanz vielen Potsdamer Amateuren viel Kraft. Hier „Le Grand Continental“, eine Performance der Fabrik im Potsdamer Lustgarten, am 26. Mai 2018. Die Choreografie stammte von Sylvain Emard. Quelle: Martin Müller

Denn der Tanz verleiht Wolfgang Hoffmann die nötige Kraft. Sein Brief an den Tanz endet mit den Worten: „Konzentration, explosive Bewegung, Stille, Spiel. überschäumende Fröhlichkeit, das Eins sein mit dem Körper. Eins mit dem Universum. Ich bin o.k. – ich bin Liebe – ich bin Spiel. Danke, dass es dich gibt. Dein Wolfgang.“

Von Karim Saab