Wolken, Schneeregen und Nebel über Berlin und Brandenburg

Berlin

Gegen dicke Wolken, Schneeregen und Nebel hat die Sonne über Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen nur selten eine Chance. Einzig im Nordwesten lockert die Wolkendecke am Dienstag ein wenig auf, sonst bleibt es zwar trocken, jedoch meist stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. Von der Oder und der Neiße bis zur Lausitz komme es vereinzelt zu Regen- oder Schneeregenschauern. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch am Mittwoch hängen vielerorts dichte Wolken am Himmel, gelegentlich komme es zu Schauern. Im Tagesverlauf soll die Wolkendecke bei Temperaturen von bis zu acht Grad besonders im Süden Brandenburgs auflockern. Wolken und Nebel bringt den Meteorologen des DWD zufolge auch der Donnerstag mit sich. Bei Temperaturen zwischen vier und sechs Grad sind am Nachmittag vereinzelt leichte Schneeschauer zu erwarten.

Von RND/dpa