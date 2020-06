Wollte Stasi einen Neonazi-Mord vertuschen? Justiz prüft Fall nach 34 Jahren

Potsdam

Es war genau vor 34 Jahren: In der Nacht auf den 30. Juni 1986 wurde an der Bahnstrecke zwischen Belzig und dem Ortsteil Borne die übel zugerichtete Leiche von Joao Manuel Diogo entdeckt. Der Tod des mosambikanischen DDR-Vertragsarbeiters, der 1981 nach Deutschland gekommen war und mit 23 Jahren ums Leben kam, wirft bis heute Fragen auf. Jetzt wird er doch noch ein Fall für die Potsdamer Staatsanwaltschaft. Die Behörde will prüfen, ob es Anhaltspunkte für ein Ermittlungsverfahren gibt. Denn Diogo könnte nicht bei einem Unfall gestorben sein, sondern ermordet worden sein. Und Mord verjährt bekanntlich nie.

Der Fall war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Für die DDR-Behörden war der Fall rasch klar. Es war ein Unfall. Doch der Historiker Harry Waibel, der die Unterlagen der DDR-Behörden gesichtet hat, kommt zu einem anderen Schluss. Manuel Diogo wurde höchstwahrscheinlich Opfer eines barbarischen Neonazi-Angriffs, der von den Behörden vertuscht wurde, meint er.

„Von Anfang an vertuscht“

„Es freut mich, wenn der Fall jetzt endlich von der Justiz untersucht wird“, sagte der Historiker der MAZ, der viel zu Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus in der DDR geforscht hat. Phänomene, die es offiziell im sozialistischen Staat nicht geben durfte. „Es gibt Zeugen, die sind aber seinerzeit von niemandem vernommen worden“, sagt Waibel. „Jeder Verdacht, dass es sich um einen rassistischen Mord handeln könnte, wurde von Anfang an vertuscht.“

Diogo arbeitete in einem Sägewerk in Coswig, Sachsen-Anhalt. Er verbrachte das letzte Juni-Wochenende 1986 in Berlin bei seinem Freund Ibraimo Alberto. Nachmittags steigt er am Ostbahnhof in den Zug nach Dessau, wo er aber nie ankommen wird. Was auf der Zugfahrt passierte und wie Diogo ums Leben kam, ist unklar.

„Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor“

Die Transportpolizei berichtete seinerzeit wie folgt: „Höhe Bahnhof Borne wurde männliche Leiche aufgefunden. Kopf und Beine abgefahren. Es handelt sich um eine Person mit dunkler Hautfarbe.“ Die Behörden kamen offiziell zu dem Schluss, Diogo habe den Zug während der Fahrt verlassen und sei überfahren worden. Er soll stark alkoholisiert gewesen sein. „Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.“ Laut Protokoll gab die Zugführerin an, sie habe etwa in der Höhe des Bahnhofs Medewitz einen Afrikaner „schlafend im Zuggang“ liegen gesehen. Sie sprach den Mann aber nicht an und kümmerte sich nicht um ihn. Von Neonazis oder einer Auseinanderesetzung ist in sämtlichen Unterlagen keine Rede.

Ibraimo Alberto, der Freund des Toten, ist wie Waibel überzeugt, dass es einen Neonazi-Überfall gab. Er hat sich in Büchern und Interviews immer wieder dazu geäußert. Er habe von der Mosambikanischen Botschaft vom Tod Diogos erfahren. Skinheads hätten den 23-Jährigen zusammengeschlagen und aus dem Zug geworfen.

Zu Tode geschleift?

In seiner Autobiografie schreibt er detaillierter über den angeblichen Angriff. Neonazis hätten seinen Freund mit einem Seil an den Füßen aus dem fahrenden Zug hängen lassen und zu Tode geschleift. Seine Körperteile seien auf einer Strecke von zehn Kilometern gefunden worden. Man habe sogar Täter geschnappt und verurteilt, doch in den Medien sei der Fall totgeschwiegen worden.

Dass es seinerzeit Tatverdächtige ermittelt worden seien, davon weiß auch der Historiker Harry Waibel nichts. „Ich habe zwei Jahre an dem Fall geforscht“, sagt er. „Dazu habe ich nichts gefunden.“ Aus einem Stasi-Bericht geht hervor, dass Diogo mit vier Begleitern unterwegs war. Ob sie aber den Vorfall beobachtet haben, ist unklar.

Augenzeuge meldet sich bei der MAZ

Als die Belziger Lokalredaktion der MAZ vor zwei Jahren über den Verdacht berichtet hatte, meldete sich ein möglicher Augenzeuge bei der Redaktion. Markward Michel aus dem Wiesenburger Ortsteil Grubo war nach eigener Darstellung 1986 Lokführer bei der Reichsbahn. Er sei in jener Nacht gegen ein Uhr im Bereitschaftsdienst angerufen und beauftragt worden, nach einem leblosen Körper zu suchen. Ein Lokführer eines Güterzugs habe in der Nähe von Borne eine Leiche gesehen. Zumindest das deckt sich mit dem Bericht der Transportpolizei Potsdam.

Demnach wurde die Leiche zunächst von einer Rangierlok entdeckt. Darin heißt es, Kopf und Beine des Toten seien abgetrennt gewesen. Lokführer Michel hat das anders in Erinnerung. „Der Kopf war ziemlich lädiert und ein Fuß abgefahren – er lag unmittelbar neben ihm“, erinnerte er sich. Alle anderen Gliedmaßen hätten sich aber noch am Körper befunden.

Abgeordnete brachte Stein ins Rollen

Die Staatsanwaltschaft will nun alle DDR-Ermittlungsakten sichten und sehen, ob es noch Zeugen des Vorfalls gebe, sagte Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann. „Wir wollen sehen, ob es Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten gibt und Anlass besteht, ein förmliches Ermittlungsverfahren einzuleiten“, sagte er.

Dass die Behörde überhaupt prüft, liegt letztlich an einer parlamentarischen Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke). Sie wollte von Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU) wissen, ob die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat, nachdem es in den vergangenen Jahren mehrere Medienberichte über den Fall gegeben hatte. Erst durch diese Anfrage kam der Stein ins Rollen.

