Potsdam

In der Pandemie hat die Zahl der Scheidungen in Brandenburg abgenommen – das könnte daran liegen, dass die Amtsgerichte nicht mehr hinterherkamen. Oder sind die Paare besser darin geworden, angeknackste Beziehungen zu kitten? Woran man überhaupt erkennt, dass eine Beziehung ernsthaft in Gefahr ist, erklären die Potsdamer Paarberater Nadja und Clemens von Saldern. „Ein deutliches Anzeichen ist, wenn Menschen den Respekt voreinander verlieren. Denn Respekt ist schwer wieder herzustellen“, sagt Clemens von Saldern. In den Therapiestunden zeigten die Klienten sich meist noch von ihrer besseren Seite. „Deshalb raten wir ihnen: Nehmen Sie Gespräche, Auseinandersetzungen auf – zu Hause!“, so der Therapeut.

Die Beziehungsskala: Zehn ist super, null ist Hölle

In der Beratung fragen die Beziehungsprofis von ihren Klienten Selbsteinschätzungen zur Zufriedenheit in ihrer Beziehung ab – auf einer Skala von null bis zehn. „Zehn wäre super, null ist Hölle“, sagt Clemens von Saldern. „Bei einer Fünf sind es neutrale Beziehungen, die weder Kraft spenden, noch Kraft kosten. Unterhalb des Wertes fünf fließt letztlich Energie ab. Das sind dann anstrengende Partnerschaften“, sagt Clemens von Saldern, der auch Sexualberater ist.

Nadja von Saldern macht sich bei manchen Paaren wenig Illusionen. „Wir werden manchmal aufgesucht, obwohl einer der Partner schon die Entscheidung zur Trennung getroffen hat, aber demonstrieren will, dass er alles versucht hat. Man merkt in der ersten Sitzung: Es geht eher ums gute Gewissen.“

Das sind die Tricks, wie man Beziehungen rettet

Viele Beziehungen seien aber noch nicht unrettbar beschädigt, sagt die Paarberaterin. Es gebe ein paar Tricks, um sich wieder anzunähern. Sie frage ihre Klienten: „Was haben Sie an einem freien Wochenende, ein zwei Jahre nach dem Kennenlernen, gemacht? Haben sie den ganzen Tag im Bett gelegen, Museen besucht, Volleyball gespielt?“ Daraufhin rate sie den Paaren, genau das wieder zu tun – einmal im Monat. „Man erinnert sich ans Verliebtsein, knüpft an das an, was früher einmal funktioniert hat“, so Nadja von Saldern.

Heilung sei in etlichen Fällen möglich, stimmt Clemens von Saldern zu: „Durch Versorgen der Wunden und Kränkungen. Man kann viel reparieren wenn man die Not des anderen anerkennt, gewissermaßen auf die Wunden des anderen pustet.“

Von Ulrich Wangemann