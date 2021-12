Potsdam

Bei Manuel Bunke ist es die Laura. Erdverbunden, festkochend, mit roter Schale und gelbem Innerem. „Sie ist ein ganz regionales Produkt, wächst bei uns im Dorf praktisch in jedem Garten“, sagt der Küchenchef der Wilden Klosterküche in Neuzelle. Das sind schon einmal viele gute Gründe für Laura.

Doch diese alte Sorte liefert auch das, was einen Salat, der die Kartoffel zum Hauptakteur erklärt hat, ausmacht: Geschmack. Um den geht es, wenn an Weihnachten wieder ein deutscher Klassiker auf vielen Festtafeln zu finden ist. Alle Jahre wieder stehen Kartoffelsalat und Würstchen hoch im Kurs.

Weniger in den Restaurants, denn in den heimischen vier Wänden. Profis wie Manuel Bunke haben gute Tipps auf Lager, wie sich dieses bodenständige Gericht, das auch mit vielen Kindheitserinnerungen verbunden ist, für das Fest verfeinern lässt.

Laura oder Bamberger Hörnchen?

Bei Christian Heymer, Küchenchef des „Fritz am Markt“ im Hotel am Markt in Werder an der Havel sind es Bamberger Hörnchen, die dem Kartoffelsalat die kulinarische Seele geben. Ebenfalls eine alte Sorte, für ihn mit (Thüringer) Regionalbezug. Sie wachsen, so der 28-Jährige, auf dem Hof seiner Eltern. Heute mag er Kartoffelsalat, in seiner Kindheit nicht. Wegen der Mayonnaise, die im Nordosten dazu gehört wie in Süddeutschland Gemüsebrühe, Essig und Öl.

Christian Heymer vom Restaurant „Fritz am Markt" in Werder/Havel. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine Mayo selber herzustellen, ist im Grunde nicht schwierig. Frisches rohes Eigelb wird mit Sonnenblumen- oder Rapsöl, zuweilen auch noch Senf verschlagen, fertig ist das weit besser als im Supermarkt erhältliche Produkt, das dem Salat seine Bindung gibt. „Ich verwende allerdings Entenfett und das Eigelb von gekochten Eiern“, verrät Heymer, „das erzeugt einen viel besseren Schmelz auf der Zunge.“

Knollen vom Vortag oder noch warm verarbeiten?

In süddeutschen Rezepten entsteht der Kartoffelsalat in einem Rutsch; man greift nicht auf ausgekühlte Knollen vom Vortag zurück. „Mit Schale kochen, pellen und lauwarm mit der Mayonnaise und den anderen Zutaten vermengen – ich gebe angeschwitzte rote Zwiebeln, klein gehacktes Eiweiß und Gewürzgürkchen dazu“, beschreibt er das Prozedere. „Noch warm hat die Kartoffel mehr Stärke und Bindung, um alles besser aufzunehmen. So gibt es auch mehr Geschmack.“

Bei den Gurken greifen auch die Köche auf ein Glas aus dem Supermarktregal zurück. Und sie beherzigen für die Mayo-Herstellung einen Trick aus Omas Erfahrungsschatz. „Einen Schluck Gurkenwasser hinzugeben“, rät Daniel Zander, Inhaber und Küchenchef des deutschen Restaurants Otto Hiemke in Potsdam. Bei der Kartoffelsorte ist auch er ein Fan von Laura, die zwar vorwiegend festkochend, aber auch etwas mehlig ist und somit die Mayonnaise gut aufnimmt. Daniel Zander versetzt die Mayo der Geschmeidigkeit wegen mit Jogurt und Schmand.

Daniel Zander vom Babelsberger Restaurant „Otto Hiemke". Quelle: Bernd Gartenschläger

Im „Hiemke“ steht mit Kartoffelsalat derzeit als Vorspeise auf der Karte – abgerundet mit Apfelstückchen und Dill. Denn er serviert ihn zu hausgebeizten Lachs mit Gin-Gurken-Sud – ein Gericht, dass auch für Weihnachten prädestiniert sei.

Deswegen Kartoffelsalat zu Heiligabend

Doch der Klassiker ist und bleibt das Duett mit Würstchen, vor allem Bockwurst oder Wiener Würstchen. Die, ist Daniel Zander überzeugt, solle man beim Fleischer seines Vertrauens kaufen. Ohne seine eigenen Kochkünste unter den Scheffel zu stellen, gibt es auch für ihn in Sachen „Wer macht den besten Kartoffelsalat?“ keine Diskussion. An den „von Mutti“ komme nichts ran, ist er überzeugt.

Würstchen mit Kartoffelsalat – ein schlichtes Essen, das an die Armut von Maria und Josef erinnern soll. Serviert wurde es traditionell als bescheidener Abschluss der vorweihnachtlichen Fastenzeit, ehe später kräftig gefeiert wurde. Das Grundnahrungsmittel Kartoffel war sättigend, preiswert, und der Salat ließ sich auch gut einen Tag früher zubereiten; viele Menschen mussten schließlich noch an Heiligabend arbeiten.

Lieblingsgericht der Deutschen

Laut einer repräsentativen Befragung des Forsa-Instituts im Auftrag des Lebensmittelverbandes Deutschland im letzten Jahr kamen bei knapp einem Fünftel der Deutschen an Heiligabend Würstchen und Kartoffelsalat auf den Tisch, knapp gefolgt von Fondue und Raclette. Auch wenn es dieses Jahr keine Umfrage gibt, soviel: „Es herrschen durch teilweisen Lockdown gleiche Bedingungen und wir nehmen an, dass die Ergebnisse auch auf 2021 zutreffen werden“, so Lebensmittelverband-Sprecherin Kerstin Steinchen.

Chefkoch Benjamin Döbbel im Brandenburger Inspektorenhaus verleiht seinem Kartoffelsalat den letzten Topping-Schliff. Quelle: Heike Schulze

Bei den Würstchen ist der späte Kartoffelsalat-Fan Christian Heymer vom „Fritz am Markt“ inzwischen ein Würstchen-Exot. „Thüringer, Weißwürste oder Käse-Wiener“ kommen bei ihm zuhause auf den Heiligabend-Abendbrottisch.

Chorizo ins Dressing? Warum nicht

Eine weitere Wurstspielerei: Mancher Kartoffelsalat erhält durch krosse Speckwürfeln etwas pikanteres. „Man kann auch angebratene, mit Essig abgelöschte Chorizo ins Dressing geben“, erweitert Benjamin Döbbel vom Inspektorenhaus in Brandenburg/Havel das Rezeptspektrum. Der Küchenchef mag es „peppig“ im Geschmack und farbig auf dem Teller. „Rote Zwiebeln in Ringen geben eine schöne Farbe und eine andere Bissstruktur“, so Döbbel, der das Zwiebel-Rot noch mit Radieschen unterstreicht und mit Grüntönen von Keniabohnen, schräg angeschnittenen Frühlingszwiebeln, Dill und Minze sowie als weißes Topping mit Kreuzkümmel und Limette gewürzter griechischer Joghurt vereint.

„Gut zum Naschen“, beschreibt er das auf der Kartoffelsorte Drillinge basierende Ergebnis. An seiner Bodenständigkeit verliert diese Kreation auch nichts, wenn Benjamin Döbbel zudem Bockwürstchen oder Wiener Würstchen durch Wildbratwurst ersetzt. „Ohne Würste ist das Ganze auch noch ein schönes vegetarisches Gericht“, so der erste Mann am Herd im Inspektorenhaus.

Von Manuela Blisse und Uwe Lehmann