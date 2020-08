Wustermark

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wustermark ( Havelland) ist ein 41-Jähriger gestorben, zwei Männer wurden verletzt. Ein 22-Jähriger rammte am Donnerstag mit seinem Auto einen anderen Wagen, nachdem er ein Stoppschild nicht beachtet hatte, wie ein Polizeisprecher in Potsdam am Abend sagte.

Der Mann in dem gerammten Auto starb noch an der Unfallstelle. Sein Wagen wurde bei dem Aufprall gegen ein anderes Auto geschleudert, dessen 49 Jahre alter Fahrer mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus geflogen wurde. Auch der 22-Jährige kam in eine Klinik.

Anzeige

Lesen Sie auch: Mädchen stirbt bei Unfall auf A12 – vier Schwerverletzte

Von RND/dpa