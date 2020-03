Potsdam

In Brandenburg sind inzwischen mindestens 51 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Unter den Neuinfektionsfällen im Land Brandenburg seien weiterhin keine Schwerstkranken, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Samstag in Potsdam. Bisher seien nur zwei Patienten bekannt, die in stationäre Behandlung kamen. „Die anderen haben einen eher leichten Verlauf.“ In Brandenburg nahm am Samstag ein Corona-Krisenzentrum die Arbeit auf. Dort kämen die notwendigen Informationen zusammen, sagte Innenminister Michael Stübgen ( CDU). Die Leitung habe das Gesundheitsministerium.

Von dpa