In Brandenburg gibt es immer weniger Masernerkrankungen. Im vergangenen Jahr traten nur zwei Fälle auf, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts ( RKI) hervorgeht. 2018 war das hoch ansteckende Virus noch bei zwölf Patienten nachgewiesen worden. In den ersten drei Monaten dieses Jahres gab es noch keine neuen Fälle.

Um die Krankheit auszurotten, müssten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. In Brandenburg ist diese Quote in einigen Altersgruppen bereits erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren 2018 beispielsweise 95,1 Prozent aller Schulanfänger und 97,3 Prozent aller Zehntklässler gegen Masern geimpft.

Impfpflicht soll Schutz der Bevölkerung verbessern

Dennoch seien Krankheitsausbrüche möglich, weil auch in Brandenburg in einigen Bevölkerungsgruppen noch Impflücken vorhanden seien, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Die Impfpflicht, die seit März besteht, soll den Schutz der Bevölkerung demnach weiter verbessern.

„Die Anzahl der übermittelten Masern-Erkrankungen schwankt von Jahr zu Jahr zum Teil erheblich“, teilte das Gesundheitsministerium mit. So war in den Jahren 2011, 2013 und 2016 jeweils mehr als ein Einwohner von 100 000 erkrankt. Den mit Abstand größten Masernausbruch der vergangenen Jahre gab es in Deutschland 2015. In Brandenburg waren damals mehr als 100 Menschen erkrankt, also mehr als 4 von 100 000 Einwohnern.

Die Impfkommission empfiehlt Erwachsenen, die nach 1970 geboren wurden und in der Kindheit nicht oder nur mit einer Dosis geimpft wurden, sich nachimpfen zu lassen.

Grippeähnliche Symptome

Das Masernvirus verbreitet sich über kleine Speicheltröpfchen über die Luft. Es ist so ansteckend, dass nahezu jeder Kontakt zwischen einem ungeschützten Menschen und einem Erkrankten zur Ansteckung führt - selbst auf eine Distanz von mehreren Metern.

Wer sich angesteckt hat, bekommt zunächst grippeähnliche Symptome wie Fieber, Schnupfen und Halsschmerzen. Später kommt ein charakteristischer rötlich-brauner Hautausschlag hinzu. Bei schwerem Verlauf können Lungen- oder Gehirnentzündungen entstehen, in sehr seltenen Fällen endet die Krankheit tödlich. Vor allem für Säuglinge und Kleinkinder sind Masern gefährlich.

