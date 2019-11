Zahl der Meisterbriefe enorm zurückgegangen

Potsdam

Die Zahl der Meisterprüfungen ist in Brandenburg in den vergangenen zehn Jahren ständig zurückgegangen. Bis auf Ausnahmen in den Jahren 2014 und 2017, in denen es leichte Steigerungen gegenüber dem Vorjahr gab, verzeichnen die Statistiken der für das westliche Brandenburg zuständigen Handwerkskammer einen beständigen Abwärtstrend. Erhielten im Jahr 2010 noch 575 Handwerker im Land Brandenburg einen Meisterbrief, waren es 2018 nur noch 432 Handwerkerinnen und Handwerker. Die Zahlen spiegeln indirekt auch die politische Entwicklung wieder. Mit der bundesweiten Handwerksrechtsnovelle war 2004 die Meisterpflicht für 53 Handwerke aufgehoben worden. Praktisch jeder durfte damit handwerkliche Dienstleistungen auf dem Markt anbieten. Im Oktober diesen Jahres hat die Bundesregierung jedoch beschlossen, für zwölf Gewerke die Meisterpflicht wieder einzuführen. Die Regelung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Meisterprüfung wieder nachgefragt

Die Handwerkskammer Potsdam nennt das einen richtigen Schritt. „Damit wird ein Fehler von vor 15 Jahren teilweise korrigiert und den Fehlentwicklungen in diesen Gewerken, auch was Aus- und Weiterbildung angeht, gegengesteuert“, sagt Sprecherin Ines Weitermann. Natürlich könne man nicht sagen, wie sich die Zahl der Meister in Brandenburg dadurch entwickele. Die Handwerkskammer sieht aber schon jetzt positive Entwicklungen. Die Meisterausbildung werde wieder nachgefragt. „Für das Jahr 2019 ist die Nachfrage bereits höher, und auch für die kommenden Jahre sehen unsere Fortbildungsberater im Land Brandenburg zu Meister-, Aufstiegsfort- und Weiterbildungen eine steigende Tendenz“, sagt Weitermann. Derzeit befänden sich in den brandenburgischen Bildungsstätten 561 Handwerker in Meisterausbildung. „Für 2020 und 2021 stehen ebenfalls in allen Kammern die Zeichen auf optimistisch, die Nachfrage ist höher ist als in den Vorjahren.“

Grundsätzlich wird auch die Entwicklung der vergangenen Jahre von der Kammer als gar nicht so dramatisch empfunden. Die in Brandenburg übergebenen Meisterbriefe spiegelten nicht das Angebot qualifizierter Handwerker auf dem hiesigen Markt wieder, betont Weitermann. „Bäcker ist zum Beispiel in Brandenburg ein stark vertretenes Gewerbe.“ Aber viele der in Brandenburg tätigen Bäckermeister hätten ihren Meisterbrief in Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern entgegengenommen. Für Gewerke wie Boots- und Schiffbaumeister, Goldschmiedemeister, Hörgeräteakustiker oder Zahntechniker gibt es in Brandenburg überhaupt keine Meisterausbildung.

Hinzu kommen veränderte Ausbildungswege. Akademische Angebote für Handwerker nehmen nämlich als Alternative zum Meisterbrief zu. „So muss man beispielsweise, um ein Augenoptikergeschäft zu führen, nicht mehr zwingend Augenoptikermeister sein, sondern kann über ein Studium der Optometrie den Abschluss des Optometristen erwerben“, erläutert Weitermann. Und mancher junger Handwerker, der heute Backwaren anbiete, sei nicht Bäckermeister, sondern habe ein Studium der Lebensmitteltechnik absolviert.

Duales Studium verändert Berufswelt

Auch das duale Studium – eine Kombination aus Berufsausbildung und Studium – ist immer attraktiver geworden. In Brandenburg alleine gibt es schon 35 Studiengänge, die dual studiert werden können. Handwerker machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Weitermann erwähnt das Beispiel einer jungen Frau aus dem Kammerbezirk, die neben ihrer Ausbildung als Fließenlegerin an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) in Cottbus-Senftenberg Bauingenieurwesen studiert. Mit der Doppelausbildung will sie den Familienbetrieb übernehmen. Sie wird aber nicht als Fließenlegermeisterin, sondern als Diplom-Ingenieurin in Erscheinung treten.

Trotzdem hält die Kammer es für wichtig, die Berufsausbildung gegenüber der akademischen Ausbildung und damit auch den Meisterbrief zu stärken. So fordern die Handwerkskammern bundesweit, dass die Meisterausbildung auch finanziell dem Studium gleichgestellt und damit kostenlos wird. Bislang müssen Gesellen bei der Ausbildung zum Meister durchschnittlich mit Kosten von 9000 Euro rechnen, es können aber auch bis zu 12000 Euro werden. Die Kammer wisse von vielen jungen Leuten, die an einer Meisterausbildung interessiert seien, so Weitermann. „Im Moment ist es oft noch eine Geldfrage.“

Meisterbonus als richtiger Schritt

Lob kommt von der Kammer dass die frühere Landesregierung in dieser Hinsicht schon viel getan habe. „Mit der Meistergründungsprämie wurde im Land Brandenburg ein Instrument geschaffen, das Meisterinnen und Meister bei der Gründung unterstützt“, sagt Weitermann. Seit April 2018 gibt es außerdem den sogenannten Meisterbonus, der nicht zurückbezahlt werden muss. Dieser Bonus ergänzt Zahlungen des Bundes nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), dem sogenannten Meisterbafög. Die Handwerkskammer hofft, dass ab August 2020 auch dieses Meisterbafög angehoben wird.

Die neue Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen hat in ihrem Koalitionsvertrag jedenfalls schon versprochen, den Meisterbonus für Absolventinnen und Absolventen der Meisterprüfungen im Handwerk über das Jahr 2019 hinaus zu gewähren.

Der Präsident des Handwerkskammertages, Robert Wüst, begrüßt, dass die Themen Wirtschaft und Arbeit künftig in einem Ministerium zusammengefasst werden sollen. Dadurch könnten gerade die strukturschwachen Regionen neue Impulse erfahren. Unbedingt müsse aber der Ausbau der Glasfasernetze vorangetrieben werden. Das sei „die Basis, um Wirtschaft in ländlichen Raum zu halten und weiterzuentwickeln“.

Von Rüdiger Braun