Zahl der Wolfsrisse in Brandenburg steigt auf Rekordhoch

Potsdam

Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg so viele Nutztiere gerissen wie nie zuvor. Im Jahr 2019 wurden bei 165 Vorfällen 409 Nutztiere geschädigt. Im Jahr 2020 war es 813 gerissene Tiere, darunter ein Pferd, 84 Rinder und 625 Schafe. Vor zehn Jahren waren es noch 86 Fälle.

Erfasst sind in der Statistik des Landesumweltamtes alle gerissene Nutztiere, bei denen ein Wolf als Angreifer vermutet oder zumindest nicht ausgeschlossen werden kann: Schafe, Ziegen, Damwild, Rinder und Pferde. Auch Hunde sollen statistisch erfasst werden; bisher wurden aber noch keine getöteten Tiere gemeldet.

Jedes zweite Opfer war gesichert

Unter den 625 Schafen waren laut Landesjagdverband auch 279 Tiere, die dem Wolf zum Opfer gefallen sind, obwohl sie in ordnungsgemäß gekoppelten Bereichen, also „wolfssicher“ gehalten wurden. Die erheblichen Investitionen in den Schutz der Nutztiere hätten nicht zu einem besseren Schutz für die Weidetiere geführt, teilte der Verband mit. „Der Schutz der Weidetiere durch angemessene Maßnahmen ist ein Mittel der Wahl, um Wolfsübergriffe zu begrenzen. Verhindert werden sie damit nicht, wie die Rissstatistik zeigt“, sagt Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg.

Es führe kein Weg an der Festlegung eines „Akzeptanzbestandes“ und an einer Bestandsregulierung vorbei, sagte er. Das heißt: Man müsse festlegen, bei wie vielen Tieren der Wolf bejagt werden darf. „Niemand will den Wolf ausrotten, aber sein Bestand muss reguliert werden“, sagte er. Der „günstigste Erhaltungszustand“ sei längst erreicht.

Laut Umweltamt ist im Zeitraum 2017 bis 2020 ist der Wolfsbestand von 28 bestätigten Vorkommen im Jahr auf 57 bestätigte Vorkommen im Jahr 2020 gestiegen. Bis Ende 2020 wurden 510.000 Euro an geschädigte Tierhalter ausgezahlt.

Von Torsten Gellner