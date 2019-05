Potsdam

Rund zwei Millionen Brandenburger sind am Superwahl-Sonntag dazu aufgerufen, ihre Stimmen für die Europawahl und die Kommunalwahlen abzugeben. Sie können über die Zusammensetzung des EU-Parlaments sowie von Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen mitentscheiden.

Wahllokale von 8-18 Uhr geöffnet

In 264 Gemeinden wird zudem ein Bürgermeister gewählt. Insgesamt treten mehr als 21.000 Kandidaten bei den Kommunalwahlen an. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr. Landeswahlleiter Bruno Küpper rechnet mit einer deutlich höheren Zahl an Briefwählern - und wegen vieler Bewerber auf den Stimmzetteln mit möglichen Wartezeiten vor den Wahlkabinen.

Warum diese Wahl für Brandenburg besonders wichtig ist

Die Zahl hat es in sich: 8937 ehrenamtliche Volksvertreter können die Brandenburger am Sonntag bei der Kommunalwahl wählen – knapp 21.000 Bewerber stellen sich für den Dienst an der Gemeinschaft zur Wahl. Deutlich mehr als vor fünf Jahren. Der große Wahltag zeigt drei Monate vor der Landtagswahl auch, wo Brandenburg steht, meint MAZ-Chefredakteurin Hannah Suppa.

Von RND/dpa/sis