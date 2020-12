Potsdam

Lacerta agilis und Coronella austriaca sind ziemlich kleine Tiere. Als solche legen sie sich derzeit unfreiwillig mit einem der größten Tiere der Unternehmerwelt an. Weil es in einem 82,9 Hektar umfassenden Waldgebiet bei Grünheide ( Oder-Spree) die insgesamt rund 24 Zentimeter lange Zauneidechse und die etwa 75 Zentimeter lange Schlingnatter mit ziemlicher Sicherheit, oder wenigstens möglicherweise gibt, hat sich ein juristisches Pingpong-Spiel um die Frage entwickelt, ob die Firma Tesla des Milliardärs und Technikvisionärs Elon Musk dort weiter Bäume für den Bau seiner Autofabrik fällen darf.

Wie aber ticken Elon Musks unfreiwillige Gegenspieler? Die smaragdgrünen männlichen Zauneidechsen mit ihrer braunen Rückenzeichnung und die braunen Weibchen sind im Sommer auch in Brandenburg besonders auf dem Land ein durchaus alltäglicher Anblick. Gerade bei entdeckungsfreudigen Kindern ist das flinke Tier mit der Anmutung eines Minisauriers sehr beliebt.

Sie sonnt sich gerne

„Die Lebensräume der Zauneidechse sind Übergangsräume“, sagt Jens Möller, Zoologe und Tierökologe an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde ( Barnim). „Sie braucht sträucherreiche Zonen, aber auch offene, besonnte Bereiche, wo sie sich sonnen kann.“ Ihre Umgebung sollte eine kleinteilige Mosaikstruktur haben. „Dort hält sie sich auf, je nachdem was sie tut.“ Sei es nun jagen oder ruhen.

Eine männliche (links) und eine weibliche Zauneidechse. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild

An Bahngleisen und Straßenrändern kommt die Zauneidechse vor, aber auch an klar strukturieren Waldrändern. Deswegen äußerte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) Zweifel daran, dass das Tier wirklich innerhalb des zur Debatte stehenden Forstes zu finden ist, wie Tierschützer argumentieren.

Der Trick mit dem Schwanz-Abwurf

Sie ernähren sie sich von Insekten aller Art, aber auch von Asseln. Wichtig sei für die Weibchen weiche Erde, in die sie ihre Eier legen können, sagt Möller. Mit anderen Worten: Das von Tesla anvisierte Baugebiet könnte zumindest an sonnigen Lichtungen zu diesen idealen Lebensräumen gehören. Das Versprechen der Firma, die dort lebenden Tiere vor Beginn der Fällungen einzusammeln und umzusiedeln, ist laut Verwaltungsgericht rechtzeitig erfüllt worden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde das nichts bringen, sagt Möller: Denn im frühen Herbst graben sich die Tiere ein.

Bekannt ist die Zauneidechse dafür, dass sie ihren Schwanz bei Angriffen abwerfen kann. Das hat die Echse mit vielen anderen Reptilien gemein. Im Kampf gegen Fressfeinde kann das der Eidechse schon nützlich sein. Erwischt sie ein hungriger Vogel am Schwanz, zieht er damit sozusagen den Kürzeren. Tatsächlich werden sehr viele Eidechsen Beute von Vögeln, Füchsen oder Igeln.

Schüchterne Würgeschlange

Obwohl die Zauneidechse gerade in Brandenburg keine Seltenheit ist, ist das Reptil aus der Familie der Echten Eidechsen sowohl nach dem Bundesnaturschutzgesetz wie auch nach der europäischen Flora- und Fauna- Habitatrichtlinie streng geschützt. Diese soll laut Möller die Artenvielfalt in ganz Europa sichern. Und tatsächlich nimmt ihr Lebensraum durch intensive Landwirtschaft und Straßenbau weiter ab, auch wenn sie gerne von Menschen veränderte Landschaften nutzt.

Eine Schlingnatter sonnt sich auf Holz. Quelle: Nabu/Lore Bleibtreu

Das ist bei der graubraunen Schlingnatter mit ihrem dunkelbraunem Rückenmuster ganz anders. Obwohl sie in Brandenburg für ihre Verhältnisse relativ häufig vorkommt, dürfte die kleine Schlange den meisten Brandenburgern bisher nicht über den Weg gekrochen sein. „Sie ist eine heimliche Schlange, man kann sie schlecht erkennen“, sagt Möller. Mit ihrer graubraunen Färbung passe sie sich den von ihr bevorzugten Sandheideflächen gut an und sei weitgehend getarnt. Sogar die Forschung wisse ziemlich wenig über die Schlingnatter, deren Verbreitung sogar bis ins westliche Asien reicht. Wenn sie überhaupt erblickt werde, werde sie oft mit der Kreuzotter verwechselt.

Schlingnattern verspeisen gerne Zauneidechsen

Die kleine Schlange sei auch in lichten Kiefernwäldern oder an Waldrändern zu finden. Da sie auch südlich von Berlin nachgewiesen sei, sei es durchaus möglich, dass sie auch in dem von Tesla beanspruchten Wäldchen lebe. Insgesamt sei Brandenburg durchaus ein bedeutender Lebensraum der Schlange, so Möller, obwohl sie auch im südlichen Deutschland vorkomme. Und ebenso wie die Zauneidechse ist diese lebendgebärende Schlange streng geschützt. „Wegtragen ist sicherlich schwierig“, sagt Möller. Völlig unmöglich sei es aber nicht, wenn man die morgendlichen Sonnenplätze der Schlange kenne. „Das braucht aber schon ein bisschen Erfahrung und Geduld.“

Als Besonderheit der Schlingnatter fällt dem Tierökologen Jens Möller auf Anhieb ihre Lieblingsnahrung ein. Die braune Schlange stürze sich nämlich mit Vorliebe auf die Zauneidechse. „Darauf ist sie spezialisiert“, so Möller. Die Eidechse werde aber nicht gebissen, sondern erwürgt wie es sich für eine ordentliche Würgeschlange gehört. Denn von ihrer Tötungsmethode hat die ungiftige Schlingnatter, die auch als Glattnatter bekannt ist, ihren Namen. Man könnte damit überspitzt sagen: Einen Teil der Zauneidechsen in Grünheide bedroht womöglich der Tesla-Bau, den Rest erledigt die Schlingnatter – falls sie nicht selbst Opfer des Gigabaus wird.

Von Rüdiger Braun