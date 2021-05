Potsdam

Seit Anfang 2020 bestimmt die Corona-Pandemie unseren Alltag. Alle gesellschaftlichen Bereiche sind betroffen. Mit der Entwicklung von wirksamen Impfstoffen ist die Hoffnung zurück, dass das Leben wieder „normal“ wird. Aber was heißt eigentlich normal? Welche Wege gibt es aus der Krise, und wie wird die Gesellschaft danach aussehen? In der MAZ äußern sich in einer neuen Serie Autoren aus Wissenschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft. Den Anfang machen zwei Wissenschaftler der Universität Potsdam.

Wege aus der Pandemie – wie wird die Gesellschaft nach Corona aussehen? – eine Frage, die sich viele von uns derzeit stellen. Anders als vorher, das ist sicher. Aber in welcher Hinsicht? Und mit welchen Auswirkungen auf unsere Lebensqualität, auf unser Lebensglück?

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht ist sicherlich aufgrund des erfolgten Digitalisierungsschubs einiges an Veränderung zu erwarten. Wir werden deutlich weniger Dienstreisen und Präsenzbesprechungen unternehmen als bisher. Wohl wissend, dass Präsenzformate nicht so einfach durch Videokonferenzen zu ersetzen sind. Dies gilt für Wirtschaft und Politik ebenso wie für die Wissenschaft. Man wird sich intensiver überlegen, ob die Kurzreise zur Sitzung, zum Vortrag, zur Tagung unbedingt nötig ist – auch unter Aspekten der Umwelt und der Nachhaltigkeit. Ein gutes Maß an persönlichen Begegnungen und damit auch des Reisens wird aber bleiben, und das ist auch gut so.

Digitale Formate helfen

Was die Lehre an Schulen und Hochschulen angeht, ist davon auszugehen, dass wir schon ab Herbst weltweit wieder wesentlich höhere Präsenzanteile aufweisen werden als es in diesen bleiernen Coronamonaten der Fall ist. In den meisten Fällen nicht gedeckelt durch das Virus, sondern durch didaktische Erwägungen. Denn ja, auch wir Dozierende haben in der Corona-Krise dazu gelernt. Wir haben gelernt, dass digitale Formate manchmal eher zum Ziel führen – dem Lernziel, unseren Schülern und Studierenden etwas beizubringen und dabei auf die große Heterogenität der Zielgruppen besser eingehen zu können. Digitale Formate helfen, Leistungsstarke intensiver herauszufordern. Und ebenso helfen sie, Schüler und Studierenden, die mit dem aktuellen Stoff Probleme haben, durch gezielte Zusatzmodule nachzuhelfen. Von daher wird die neue Normalität nicht die alte sein. Digitale Formate werden auf Dauer ein wichtiges Element jeder Ausbildung sein, und auch das ist gut so.

Lesen Sie auch:

So funktioniert die HPI-Schulcloud aus Potsdam

Schulleiterin: Für Grundschüler ist Distanzunterricht „am dramatischsten“

Wovon die Szenarien im März ausgingen – und wie sich die Corona-Lage entwickelt hat

In diesen Pandemiezeiten hat sich so mancher, womöglich ohne ihn zu kennen, einem Satz Wilhelm von Humboldts entsprechend verhalten: „… dem Staat ist es ebenso wenig als der Menschheit um Wissen und Reden, sondern um Charakter und Handeln zu tun.“ Daraus lassen sich auch Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen. An den Universitäten könnte es zum Beispiel zukünftig noch besser gelingen, unsere Studierenden in ihrer Charakterentwicklung zu unterstützen und sie wissenschaftsbasierte Handlungsfähigkeit, die Kommunikations- sprich Dialogfähigkeit gegenüber den Mitbürgern einschließt, zu lehren.

Staatliches Handeln wird akzeptiert, wenn es gut erläutert ist

Charakterstarken Personen schenkt man tendenziell mehr Vertrauen, auch dahingehend, dass selbst in einer neuen, noch nie dagewesenen Situation wie der Covid-19-Pandemie Entscheidungen mitgetragen werden, selbst wenn das Wissen, das eigentlich für die Entscheidungsfindung notwendig wäre, noch nicht vorhanden ist, nicht vorhanden sein kann. Zum Charakter gehört aber auch, dass die Politik in solchen Situationen nicht nur Wissen braucht, sondern dass zu handeln sei, dass den Ankündigungen Taten folgen.

Zu den Personen Der Wirtschaftsinformatiker Oliver Günther ist seit 2012 Präsident der Universität Potsdam. Der Mediziner und Biochemiker Cornelius Frömmel ist Gründungsdekan der im Aufbau befindlichen Fakultät für Gesundheitswesen Brandenburg.

Wir sind auch überzeugt, dass in Zukunft das in der Medizin geltende Prinzip des ‚informed consent‘, der informierten Zustimmung, in übertragener Form auch im gesellschaftlichen Zusammenleben Raum greifen wird. Dass also unter der Bedingung, dass den Bürgerinnen und Bürgern staatliches Handeln nachvollziehbar erläutert und begründet wird, sie in entsprechende Maßnahmen eher einwilligen und mitmachen, als wenn über ihre Köpfe entschieden wird. Wenn also etwa schlüssig erklärt wird, dass Masken Schutz vor eigener Infektion oder Infektion einer anderen Person bieten (Warum gibt es keine Operateure mit unverhülltem Rauschebart und offenen Mündern im OP wie vor 125 Jahren?), werden in Zukunft mehr Menschen eine tragen – zumal die Nebenwirkungen der Maske vernachlässigbar sind. Und wenn keiner der wenigen medizinischen Gründe gegen eine Impfung spricht, lassen sich viele von uns impfen. Ein spätes Erbe der Aufklärung, in gewisser Weise!

Ob unsere Regierenden in Zukunft ebenso schnell und erfolgreich handeln, wie es zum Beispiel die Biotech- und Pharmaindustrie, aber auch die Hochschulen in der Pandemie gezeigt haben, wird sich erweisen. Die Worte Wilhelm von Humboldts hallen noch immer nach.

Von Oliver Günther, Cornelius Frömmel