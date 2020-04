Zeitgeschichtler Bösch sieht Lerneffekte der Krise

Potsdam

Der Historiker Frank Bösch ist Professor an der Universität Potsdam und Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF). Im Interview erklärt er, was man aus Krisen lernen kann – und was eben nie gelernt werden wird.

Herr Professor Bösch, machen Sie schon Pläne für Ihre neue Monografie „2020 – Das Jahr, das alles veränderte“?

Anzeige

Frank Bösch: Nein, so journalistisch sind wir Historiker nicht, dass wir zur aktuellen Pandemie gleich publizieren. Aber natürlich versuchen wir nun auch, dieses Geschehen vergleichend historisch zu erklären. Auch wir beschäftigen uns seit längerem mit Krisen, die gesellschaftliche Umbrüche hervorbringen.

Weitere MAZ+ Artikel

Also sehen auch Sie in der Corona-Krise ein Beispiel für ein disruptives Geschehen, wie Sie es in Ihrem Buch „Zeitenwende 1979“ beschrieben haben?

Ja, in diesem Buch habe ich sehr unterschiedliche Krisen analysiert, die plötzlich fundamentale ökonomische, soziale und politische Einschnitte bewirkt haben. So sorgten die Ölkrisen 1973 und 1979 für schwere Einbrüche der Weltwirtschaft und Einschnitte ins soziale Leben. In vielen Ländern schlossen die Tankstellen, es gab Fahrverbote am Sonntag, ausgeschaltete Beleuchtungen für Sportplätze und Weihnachtslampen und es wurde zum Energiesparen aufgerufen. Solche Vergleiche ermöglichen zu fragen, inwiefern aus solchen Krisen nachhaltig gelernt wird. Denn Krisen sind Schockmomente, die neue Weichenstellungen ermöglichen. Einerseits durch politische Regulierungen, andererseits durch Verhaltensänderung in der Gesellschaft. So trug die Ölkrise eben dazu bei, dass in der Bundesrepublik das Energiesparen an Bedeutung gewann und Alternativen zum arabischen Öl aufkamen.

Historiker und Bestsellerautor Der Historiker Frank Bösch (50) ist gemeinsam mit Martin Sabrow Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam und Professor für Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Bösch trat besonders mit Büchern zur Geschichte der Parteien, der Medien und zur globalen Geschichte der 1970/80er Jahre hervor. Sein Buch „Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann“ stand mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste und wurde im Februar 2019 von einer Jury deutschsprachiger Feuilletons zum besten Sachbuch gewählt

Sie sehen da Analogien zur Gegenwart?

Durchaus. Anzunehmen ist, dass die Corona-Krise unsere Hygienevorstellungen und das Gesundheitswesen verändern wird, ebenso soziale Kontakte und das Arbeitsleben.

Das Geschehen könnte auch etwas Gutes bewirken?

Krisen stehen ja nicht für einen langfristigen Niedergang. Sie zwingen vielmehr zu Weichenstellungen, die neue Richtungen einleiten. So wie aus Ölkrisen oder AKW-Unfällen gelernt wurde, wird auch aus der jetzigen Krise ein Wandel hervorgehen. Typisch ist dabei der vergleichende Blick ins Ausland: Welche Nation reagiert wie erfolgreich auf eine Krise? Derzeit sehen wir, dass Südkorea und Japan erkennbar besser mit solchen Krankheiten umgehen, weil Hygieneregeln dort anders etabliert sind. Wer in Seoul mal U-Bahn gefahren ist, weiß, wie sauber diese sein können und rücksichtsvoll dort Menschen bei Erkältungen einen Mundschutz tragen. Auch bei Testverfahren haben sich diese Länder bewährt. Auf dieser Ebene wird es sicher ein Lernen geben. In der Arbeitswelt werden Online-Konferenzen vermutlich mehr Bedeutung erhalten.

Warum hat man aber nicht schon zuvor aus der Geschichte gelernt? Pandemien sind ja nun nicht gänzlich neu.

Genau. Die sogenannte Hongkong-Grippe von 1969 brachte zum Beispiel vierzig- bis siebzigtausend Tote alleine in Deutschland. Das werden wir jetzt in der Corona-Krise vermutlich gar nicht erreichen. Sogar die letzte große Grippewelle 2017 hat vermutlich 25 100 Tote in Deutschland verursacht. Dennoch galt sie nicht als Krise, so dass hier kein gesellschaftlicher Lerneffekt entstand. Denn eine Krise bemisst sich nicht an der Zahl der Toten. Die Zuschreibung einer Krise kommt vielmehr auf, wenn die Zukunft des bisherigen sozialen Lebens offen und bedroht ist. Das galt trotz der vielen Grippetoten 2017 nicht.

Und wann wird ein Geschehen zur Krise?

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ein ungewisser Ausgang, so wie bei der Finanzkrise 2008 oder der Migrationswelle 2015. Die Grippeepidemien wurden immer als etwas Punktuelles gesehen, das bald wieder vorbei ist. Diese Toten schienen, was heute zynisch erscheint, eher als strukturelles Problem, ähnlich wie Verkehrstote. Hier schienen eher langfristige technische Verbesserungen ausreichend, wie Impfungen oder Airbags. Bei Corona haben wir durch die rasante Ausbreitung und den sehr ungewissen Ausgang eine ganz andere Dramatik.

Kommt Ihnen die Art, wie aktuell auf die Krise reagiert wird, historisch bekannt vor?

Ich sehe durchaus viel Vertrautes, sowohl beim Aufbau der Krise als auch bei der Rolle von Experten. Diese haben früh gewarnt, wurden erst kaum gehört. In der Krise selbst übernehmen Expertenurteile dann plötzlich eine Leitrolle für sehr weitgehende politische Entscheidungen. Typisch ist auch die Rolle der Medien. Sie mobilisieren früh und treiben die politischen Entscheidungen an durch Berichte über die Situation im Ausland und schlimme Einzelfälle. In der Politik werden in der Krise längere Diskussionen, die für Demokratien typisch sind, abgewürgt, zugunsten plötzlicher einsamer Entscheidungen der Regierungsspitze. Insofern ist der Ablauf der Krise durchaus typisch. Die jetzigen Maßnahmen selbst natürlich sind einmalig.

Wird auch das Ausmaß der Krise selbst einmalig sein?

Von der Mortalität her ja bisher nicht: Wie sich jetzt abzeichnet, wird die Zahl der Toten in Deutschland hoffentlich unter denen der großen Grippewellen bleiben. Auch bei der Wirtschaft sagen nun die Wirtschaftsweisen, wird der Einbruch hoffentlich nicht so stark werden wie etwa 1929 oder im Zuge der Ölkrisen 1973 und 1979, die langfristig hohe Arbeitslosenzahlen bescherten. Einmalig ist diese Krisen vielmehr im sozialen Bereich. Hier hat bisher kaum eine Krise so sehr den gesellschaftlichen Alltag verändert, vielleicht mit Ausnahme von Krisen, die Kriege auslösten oder Hyper-Inflationen.

Erleben Sie selbst diese Veränderungen als angemessen?

Dafür bin ich kein Experte, aber natürlich sind die Maßnahmen gerade in Ballungsräumen nötig. Dabei zeigen die Eingriffe auch, dass sich der Sozialvertrag verändert hat. In früheren Zeiten wurde eher hingenommen, dass bestimmte Entwicklungen zu vielen Toten führten. Dass zum Beispiel Grippewellen Alte und Vorbelastete stark trafen, wurde eher akzeptiert. Heute hat demgegenüber das Einstehen füreinander in der Gesellschaft zugenommen.

Könnte der ganz große Lerneffekt der Krise auch sein, dass wir etwas unfreier aus ihr hervorgehen, weil Sicherheit eben ihren Preis hat?

Autoritäre Staaten nutzen Krisen oft, um die Macht der Regierung zu stärken. Unsere Demokratie scheint mir gefestigt genug. Aber noch ist offen, ob die Europas Grenzen danach so offen wie zuvor bleiben. Auch im Alltag ist eine erfolgreich gemeisterte Krise kein Garant für eine bessere Welt. Nach der Ölkrise wurden zwar zum Beispiel die Küchengeräte energiesparsamer, dafür hatte man dann aber eben größere Kühlschränke und noch die Gefriertruhe im Keller, so dass die Einsparung effektlos blieb. Ähnlich könnte es jetzt sein bei besseren Hygienemaßnahmen, die bei einer weiteren Zunahme globaler Kontakte und wachsenden Mega-Citys mit Armenvierteln keinen Schutz bieten. Und so werden sich wohl wieder neue Viren rasch verbreiten.

Welche sozialen Effekte hat die Corona-Krise?

Bei großen Krisen wird das Alltagshandeln danach ein anderes. Es ist anzunehmen, dass unser Alltagsleben, das sehr stark durch eine Massenkultur und Urbanisierung geprägt ist, herausgefordert wird. Einschränkungen wie jetzt wurden ja früher als Horrorszenario diskutiert, etwa in den Debatten um die Notstandsgesetze in den 60er-Jahren. Dass wir dies nun so bereitwillig hinnehmen, zeigt auch ein gewisses Vertrauen in unsere Demokratie. Aber das Beispiel Ungarn verdeutlicht, dass autoritäre Regierungen die aktuelle Entwicklung durchaus missbrauchen. Und einige afrikanische Länder nutzten Corona als Vorwand, um die Opposition einzuhegen. Dabei überlagert sich die Corona-Krise noch mit anderen aktuellen Krisen.

Das wäre?

Bis zum Ausbruch der Pademie war die Klimakrise das große Thema. Nun stellt sich die Frage, ob und wie nach Corona der Flugreisen abnehmen oder gar eingeschränkt werden. Es gibt viele, die in der Krise nachdenklich geworden sind und sich fragen, inwieweit die vielen dienstlichen Flugreisen wirklich nötig sind. Beide Krisen haben wenig miteinander zu tun, die potenziellen Lerneffekte können sich aber überlagern.

Sind Sie insgesamt optimistisch für die Zeit nach der Krise?

Als Historiker ist man optimistisch und pessimistisch zugleich sein. Bisher wurden Krisen meist schneller überwunden als meist von den Experten gedacht. Viele zweifelten etwa, dass wir die Eurokrise so schnell und relativ gut bewältigen würden. Viele hatten Angst, dass ihr Geld entwertet würde, was ja nicht geschah; vielmehr stiegen die Aktiengewinne lange. Ebenso glaubten viele, durch die Migrationswelle 2015 würde unsere Gesellschaft kollabieren. Solche Krisen wurden relativ gut gemeistert, weil politisch ungewöhnliche Maßnahmen erfolgten, die man positiv oder negativ bewerten kann. Dieser eher deutsche Blick stimmt mich optimistisch. Pessimistisch bin ich mit Blick auf andere Länder, die weniger wohlhabend und politisch instabiler sind; denken Sie an Südafrika, Bangladesch oder Indien. Hier wird die Corona-Krise ganz andere Folgen haben. Pessimistisch bin ich auch, weil man historische Entwicklungen und eben auch Krisen nicht prognostizieren kann. Aus der Geschichte kann man lernen, dass wir immer wieder durch nicht Vorhersehbares herausgefordert werden.

Von Rüdiger Braun