Im Streit über einen neuen Straßennamen in der Nähe der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen hat der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, einen Verzicht auf die Benennung nach Gisela Gneist gefordert. „Alle Beteiligten sollten sich noch einmal zusammensetzen, um offen und sachlich über alternative Namensgeber zu diskutieren“, sagte Schuster dem „Tagesspiegel“. Anstatt eine „sehr umstrittene Persönlichkeit wie Gisela Gneist als Namensgeberin zu wählen, wäre es sinnvoll, eine andere Person für den Straßennamen auszusuchen“.

Gisela Gneist (1930-2007) war nach Kriegsende von 1946 bis 1950 im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen inhaftiert, das in dem vorherigen NS-Konzentrationslager in Oranienburg betrieben wurde. Einem historischen Gutachten zufolge soll sie später Historikern und Gedenkstättenleitern „in polemisch-konfrontativer Weise“ begegnet sein, „teils versetzt mit antisemitischen Untertönen und persönlichen Diffamierungen“. Gleichzeitig habe sie keine Berührungsängste gegenüber rechtsextremen Positionen gezeigt. KZ-Häftlinge diffamierte sie zum Beispiel als „Berufsverbrecher, Asoziale und Indifferente“.

Die Straßenbenennung in einem Neubaugebiet auf einem früheren Areal des KZ Sachsenhausen wurde 2020 beschlossen. Dagegen hatten unter anderem die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und das Internationale Sachsenhausen Komitee protestiert.

Bei einer neuerlichen Beratung der Straßenbenennungskommission am Dienstagabend kam aber keine Einigung zustande. An der Sitzung hatte neben dem Gedenkstättenleiter Axel Drecoll auch Andreas Mayer vom Internationalen Sachsenhausenkomitee und Christian Sachse von der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft teilgenommen.

Die Gäste erklärten ihre gegensätzlichen Positionen zur Benennung einer Straße nach der langjährigen Vorsitzenden der AG Lager Sachsenhausen Gneist. Sie hatte sich für die Gruppe der Lagerinsassen des Speziallagers nach 1945 eingesetzt und war dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Gleichzeitig ist ihr Verhältnis zum Gedenken an die Opfer des Konzentrationslagers Sachsenhausen belastet. Sie hatte zum Beispiel den früheren Stiftungsdirektor Günter Morsch vorgeworfen, er lasse keine Gelegenheit aus, „um sich gegenüber dem Zentralrat der Juden und jüdischen Opferverbänden ins rechte Licht zu setzen, um sich deren Wohlwollen zu erkaufen“.

Bürgermeister Alexander Laesicke hatte sich im Vorfeld der Sitzung für eine sachliche Diskussion ausgesprochen und einen Kompromiss angemahnt. Dieser war zumindest am Dienstagabend nicht in Sicht. Die Linke kündigte einen Änderungsantrag zur 2020 beschlossenen Straßenbenennung an. Ob er in der Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit finden wird, ist offen.

