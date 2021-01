Berlin/Potsdam

Dass die Inzidenz- und Neuinfektionswerte in Deutschland und Europa deutlich sinken müssen, darüber herrscht Einigkeit. Die Frage ist nur, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Und während in Brandenburg nur milde Verschärfungen des aktuellen Lockdowns ab Samstag beschlossen worden sind, so werden die Rufe nach radikalen Maßnahmen immer lauter.

Auch Drosten will Zero-Covid-Strategie

In der vergangenen Woche sammelten sich in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag „#zerocovid“ tausende User, darunter viele Forscher, Mediziner und Gesundheitsexperten, und verlangten einen harten Komplettlockdown, um die Neuinfektionszahlen auf null zu bekommen. „Fabriken, Büros, Betriebe, Baustellen, Schulen müssen geschlossen und die Arbeitspflicht ausgesetzt werden“, heißt es in deren Forderungskatalog, ferner fordern sie besondere Unterstützung für Bedürftige. Die Gruppe startete eine Petition, die bereits mehr als 78.000 Unterschriften gesammelt hat (Stand: 22. Januar)

Auch Christian Drosten befürwortet die Zero-Covid-Strategie - es wäre „absolut erstrebenswert, jetzt auf die Null zumindest zu zielen“, was mit großer Anstrengung möglich wäre. Trotzdem werde das Virus immer wieder aufflackern , so wie das in China und Australien geschehe.

„No Covid“ will schnelle Inzidenz unter zehn – und auch harten Lockdown

Parallel dazu formte sich in den vergangenen Tagen auch die Initiative „No Covid“, bestehend aus Medizinern, Virologen, Professoren und anderen Wissenschaftlern, die im Vorfeld zur jüngsten Bund-Länder-Schalte am Dienstag ein elfseitiges Papier veröffentlichten. Sie stellten eine Strategie vor, die die Inzidenz-Zahl schnellstmöglich auf unter 10 drücken soll. Dies soll auch mithilfe von Schulschließungen und Homeoffice-Pflicht für alle nicht-systemrelevanten Berufe geschehen. Erst, wenn die Inzidenz unter zehn gefallen ist, soll mit vorsichtigen Lockerungen begonnen werden, erklären die Autoren. Als gutes Beispiel nennen sie die Stadt Melbourne in Australien.

Ein entscheidender Punkt der „No Covid“-Strategie ist das Konzept der „Grünen Zone“: Die Gegenden, in denen es gelungen ist, den Inzidenz-Wert auf unter 10 zu drücken, dürfen zur Normalität zurückkehren. „Eine solche Strategie beinhaltet außerhalb der Grünen Zone strikte Kontakt- und Mobilitätsbeschränkungen und wird durch strikte Quarantäne-Regeln, sowie durch eine effizient durchgeführte Teststrategie und Impfkampagne unterstützt.“

Funktioniert „No Covid“ auch in Mitteleuropa ?

Die „Grünen Zonen“ sollen ständig überprüft werden, das Ziel sei es, sie zu erhalten und stetig auszuweiten.

Da das australische Vorbild aufgrund der Insellage des Staates nur bedingt auf Deutschland angewendet werden kann, fordern die Wissenschaftler, ihre Ideen als EU-weite Strategie zu etablieren, um gemeinsam die Inzidenz massiv zu senken. Allerdings wollen sie „im Idealfall auf erneute Grenzschließungen innerhalb Europas“ verzichten.

In der jüngsten Bund-Länder-Schalte wurden die Vorschläge der Initiativen nicht angenommen. Trotz der sinkenden Zahlen sieht Gesundheitsminister Spahn eine Null-Covid-Strategie für nicht umsetzbar. „Das Modell sehe ich nicht auf Deutschland übertragbar“, sagte Spahn. Das Land liege in der Mitte eines Kontinents, in der Mitte der Europäischen Union, „deswegen sehe ich Null als dauerhafte Zielmarke nicht als das, was in einem Land wie Deutschland mit unserer Lage und Situation funktionieren kann“.

Von Robin Williamson