Potsdam

Die Frage nach dem Warum, die müsse ich mir schon stellen, meint Diana Heyder bei unserem ersten Gespräch. Sie, die mich künftig trainieren wird, fragt in freundlichem Ton. Warum Marathon? Wieso die Qual? Was ist dein Ziel? Gute Fragen.

Bevor ich mich auf diese wahnsinnige Idee einließ, dachte ich immer, das Ziel bei einem Marathon müsse sein, anzukommen. Vielleicht nicht unter zwei Stunden, aber irgendwie. Kriechend, japsend, schnaufend. Aber irgendwie, so viel steht gleich fest, gibt’s bei meiner Marathon-Trainerin nicht.

Laufschuhe, Lauf-Uhr, Lauf-Diät? Viele Fragen auf dem Weg zum Marathon

Vierter Stock, Hinterhaus, Potsdamer Innenstadt. Wir sitzen bei einem Kännchen Tee zusammen und sprechen übers Laufen. Also: Heyder spricht, ich lausche. Und ich ahne. Ich ahne, dass die Verwandlung vom fußballerischen Kreisliga-Stehgeiger zum mitreißenden Weltrekord-Marathonläufer mit Schmerzen verbunden sein wird. Egal. Ich will einen Marathon laufen! Der 25. September 2022, wenn in Berlin die 48. Auflage über 42,195 Kilometer ansteht, soll der große Tag in meinem Leben werden.

Diana Heyder stellt für David Joram einen Trainingsplan zusammen. Quelle: Norbert Wilhelmi

Diana Heyder habe ich kontaktiert, weil sie auf ihrer Internetseite das verspricht, wovon ich insgeheim träume: Sorgenfrei laufen. Im Gespräch kommen die Sorgen allerdings schnell angelaufen. Hat mein treu ergebener Laufschuh noch genug Profil? Woher kriege ich eine günstige und gescheite Uhr? Brauche ich überhaupt eine? Darf ich künftig noch meinen geliebten, aber an Schmand und Zucker reichhaltigen Käsekuchen verkosten? Wie oft? Und wie viele Stücke? Fragen über Fragen. Diana Heyder antwortet leichtfüßig. Eine Uhr? Nicht zwingend nötig. Schuhe? Schauen wir vorm ersten Training mal. Käsekuchen? Sie isst auch gern mal süß.

Laufen als Leidenschaft – Ab ins Training

Wenn Diana Heyder übers Laufen spricht, ihre Leidenschaft, wirkt sie nicht wie eine, die Leiden schafft. Von ihr geht positive Energie aus, Zuversicht, Gestaltungswille. Schon bald wird sie mein Training gestalten, mich ein Jahr lang fit machen, meinem Körper Kräfte entlocken, die der einst ausgedehnte Käsekuchenverzehr rücksichtslos verschüttet hat.

Aber erst mal, klar, die Frage nach dem Warum. Sportlich gesehen habe ich eigentlich das schönste Leben, jedenfalls als Fußballer. Mein Stammplatz in der Innenverteidigung erlaubt minimalen Laufaufwand, „alles mit Auge“ sage ich immer. Das reicht für eine Berliner Elf aus dem unteren Tabellenmittelfeld, deren Ambitionen so groß sind wie meine Hoffnung auf einen Marathon-Weltrekord. Und Elfer darf ich auch noch schießen, herrlich!

Raus aus der Bequemlichkeit, rein ins Marathon-Abenteuer

Andererseits: Bräsig bin ich geworden, ambitionslos. Wenn’s im Training mal weh tut, steige ich aus. Denn täglich grüßt das Bierbäuchlein. Gewinnen oder verlieren? Zweitrangig. Ich habe herausgefunden, dass Bier und Bulette, anders als ursprünglich angenommen, mit drei Punkten genauso gut schmecken wie nach einer Niederlage. Es gilt: Hauptsache verletzungsfrei! So könnte sie also ganz geschmeidig weitergehen, meine sportliche Karriere tief unten in den Niederungen des Hauptstadtfußballs.

Sie merken schon: Ich muss raus. Raus aus der Bequemlichkeit, rein ins Abenteuer. Ende September, am Wahltag, als in Berlin nichts lief, nur zahllose Marathonläufer, rannten wieder Tausende an mir vorbei. Manche lachend, manche leidend. Sie waren mittendrin beim Marathon, ich nur dabei, als klatschender Fanboy. Wieder mal nur Zuschauer, so wie schon 2019, 2018 und 2017, als ich mir schwor, beim nächsten Mal dabei zu sein. Und dann wieder beim nächsten Mal. Und wieder...

Traum vom Marathon – beim Berlin-Marathon 2022

Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Jetzt will ich ihn aber endlich wahr werden lassen, meinen kleinen Lebenstraum. Einmal Marathon laufen, die Stimmung aufsaugen, den Rhythmus der Klatschenden in Schritte umwandeln.

Was wäre der Sport ohne Zuschauer? Ein Häuflein Elend, Corona hat’s gezeigt. Sich von den Fans tragen zu lassen, die Atmosphäre zu erleben, dieses Gefühl treibt mich an. Der Marathon bietet diese Chance, am 25. September will ich dabei sein. Das Lauf-Training startet – und mein neues Motto: Läuft bei mir! Hoffentlich auch sorgenfrei.

Von David Joram