Der dunkle Tigerpython wehrt sich heftig, versucht sich immer wieder zusammenzurollen. Zwar hat es Tierpfleger Lukas Krumstroh mit einem beherzten Griff geschafft, die ursprünglich in Südasien beheimatete Würgeschlange am Kopf zu packen und aus dem Gehege zu holen. Doch nun kämpfen insgesamt vier Mitarbeiter des Zoos Eberswalde (Barnim) damit, den Python in ganzer Länge vermessen zu können. „Er ist erst kürzlich gefüttert worden, dürfte also keinen Hunger haben“, spricht Krumstroh den Kollegen Mut zu.

Zur Galerie Die Pfleger im Zoo Eberswalde nutzen die Zeit, um die Tiere zu zählen, zu wiegen und zu messen – wenn immer es möglich ist.

3,50 Meter zeigt das Maßband schließlich. „Das sind 40 Zentimeter mehr als vor einem Jahr. Er ist also gewachsen“, stellt der Tierpfleger erfreut fest. Aufmerksam mustert er die glänzende Haut des Tieres, das sich erst kürzlich gehäutet hat. „Alles in Ordnung, keine Verletzungen“, lautet abschließend sein Fazit.

Wenn möglich, wird das Tier in die Hand genommen

Die imposante Schlange aus dem Urwaldhaus des Eberswalder Zoos ist eines der letzten Tiere, das bei der alljährlichen tierischen Inventur näher in Augenschein genommen wird. „Es gilt zu überprüfen, ob sich unsere 1160 Zoobewohner gut entwickeln oder ob es Auffälligkeiten gibt, beispielsweise eine eingewachsene Kralle oder eine Hautverletzung“, erklärt Zoodirektor Bernd Hensch. Wenn möglich, werde das jeweilige Tier in die Hand genommen, von allen Seiten betrachtet. „Da merkst Du, ob beispielsweise das Fell dicht und kräftig oder aber ein Exemplar abgemagert oder zu wohlbeleibt ist“, so der Zoo-Chef.

Einen Anspruch auf Vollständigkeit hat die hautnahe Bestandsaufnahme jedoch nicht. Sie funktioniere nicht bei allen Arten, erläutert Hensch. „Wir werden Affen, wie beispielsweise unsere Gibbons oder auch die Zebras und Kängurus nicht unnötig stressen, in dem wir sie extra einfangen. Und unseren Löwen können wir auch nicht einfach so ins Maul schauen oder in die Rippen greifen.“ In diesen Fällen würden Behandlungen im Laufe des Jahres genutzt, um den Gesamtzustand des jeweiligen Tieres zu überprüfen.

Jungtiere schon von der Mutter entwöhnt

Doch im normalen Zooalltag fehle seinen 40 Mitarbeitern oftmals die Zeit für eine eingehende Überprüfung, sagt Hensch. Deshalb werde die Tier-Inventur im Eberswalder Zoo traditionell zu Jahresbeginn gemacht. „Das ist normalerweise die Zeit, in der ohnehin nicht viel los ist und Jungtiere aus dem vergangenen Jahr schon soweit von der Mutter entwöhnt sind, dass wir gefahrlos an sie heran kommen“, erklärt der Zoodirektor.

Sonst ist zu Jahresbeginn nicht viel los - dieses Jahr war bislang jedoch noch kein einziger Besucher im Zoo. Wegen des Corona-Lockdowns musste er bereits im November vergangenen Jahres für Besucher schließen. Zoodirektor Hensch hat dafür kein Verständnis. „Unsere 15 Hektar Zoogelände sind weitläufig in einem Wald gelegen, hier können sich Gäste gut aus dem Weg gehen.“ So aber würden sie nach Sachsen-Anhalt oder Berlin fahren, wo die Tierparks nicht schließen mussten, ärgert sich der promovierte Biologe.

Hoffen auf das Ende des Lockdowns

Auch Stammbesucher in Eberswalde können nun nicht beobachten, wie die ersten Jungtiere des neuen Jahres die Zoowelt entdecken, unter ihnen ein schokobraunes Alpaka, zwei Zwergzicklein und zwei Kronen-Kranichküken, die per Hand aufgezogen werden müssen. Erst wenige Wochen alt ist auch ein graues Hausesel-Weibchen. 94 statt zu Beginn 75 Zentimeter Größe misst das Tier jetzt

Hensch hofft auf ein absehbares Ende des Lockdowns, denn auch bei den Chinaleoparden, einer vom Aussterben bedrohten Tierart, kündigt sich Nachwuchs an, ebenso bei Löwen, Servalen und Affen. Allein 30 Affenarten leben im Eberswalder Zoo, drei davon in der wärmeren Jahreszeit frei in den zahlreichen Bäumen der Anlage, in der eine möglichst artgerechte Haltung der Tiere angestrebt wird.

2020 mehr Besucher als 2018

1,6 Millionen Euro muss der Eberswalder Zoo, der vom Landkreis Barnim und der Stadt Eberswalde finanziell unterstützt wird, jährlich selbst erwirtschaften. Trotz der coronabedingten Schließungen – auch schon im Frühjahr 2020 – sei das gelungen, berichtet der Zoodirektor stolz. Im vergangenen Jahr kamen knapp 300 000 Besucher in die Einrichtung, die neben dem Cottbuser Zoo die größte ihrer Art in Brandenburg ist. Zum Vergleich: 2018 hatte sich der Zoo über einen Besucherrekord gefreut - er lag bei rund 290 000 Menschen.

„Der Zoo Eberswalde gehört seit Jahren zur Top Ten der beliebtesten Ziele im Familienpass Berlin-Brandenburg“, sagt Birgit Kunkel, Sprecherin der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH (TMB). Der Eberswalder Zoo punkte mit seiner großen Bandbreite und der Nachgestaltung der ursprünglichen Lebensräume der Tiere.

Den wenigsten Tieren fehlt der Mensch

Dass den Tieren die Besucher fehlen würden, sei ein Ammenmärchen, sagt Zoodirektor Hensch. „Das ist ihnen relativ egal – bis auf die Exemplare, die per Hand aufgezogen wurden und daher den Bezug zu Menschen haben“, stellt er klar.

Zu beobachten sei, dass auch scheue Tierarten wie etwa Schreitvögel, sich jetzt überall in ihren Gehegen tummelten - auch in Ecken, die ihnen bei Besucherverkehr einfach zu laut seien, ergänzt Sebastian Scholze, Sprecher des Verbandes der Zoologischen Gärten, in dem deutschlandweit 56 Einrichtungen Mitglied sind. „Es gibt aber auch Menschenaffen und Raubtiere, die regelrechte Selbstdarsteller sind. Da ist dann immer die Frage: Wer beobachtet wen“, beschreibt er. Diesen Tierarten fehle schon das Publikum und deshalb müssten die Pfleger jetzt diese Aufgabe übernehmen, sagt Scholze.

Von dpa