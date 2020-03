Warum eine Familie aus Brandenburg ihre Kinder nicht impfen lässt

Potsdam

Der Himmel über der Weide von Familie Wittmann* ist grau verhangen. Immer wieder nieselt es aus den Wolken. Einzig die hellgrüne Jacke von Elke Wittmann hebt sich farblich ab von der Februar-Tristesse. „Ich lass‘ mal eben die Hühner raus“, sagt sie, öffnet den Stall und sieben Hühner tippeln ins Freie.

Auf ihrem Hof in einem kleinen Ort in Märkisch-Oderland empfängt die Familie regelmäßig Schulkinder und Lehrer, die ihr Klassenzimmer ins Grüne verlegen wollen. Das Gut liegt mitten im Naturschutzgebiet. Bei Familie Wittmann können die Kinder Hühner, Gänse, Enten, Ziegen und sogar Pfauen aus der Nähe beobachten. Auch die eigenen Kinder, der siebenjährige Jannick und der sechsjährige Felix, spielen am liebsten draußen. „Wir fühlen uns mit der Natur im Einklang“, sagt die Mutter.

Auf die Kraft der Natur vertrauen

Die Familie vertraut seit jeher auf das, was die Natur ihnen mitgegeben hat, das prägt auch ihren Umgang mit Krankheiten. Elke Wittmann ist bereit, offen über ihre Ablehnung gegenüber dem Impfen zu sprechen, wenn sie ihren richtigen Namen nicht nennen muss.

Sie hat Angst vor Anfeindungen, fürchtet um die Existenz, den Hof. Trotzdem lädt die Sozialpädagogin für das Gespräch zu sich nach Hause ein. Die Brandenburgerin will, dass man versteht, wie sie, der Vater ihrer Kinder und die beiden Söhne leben.

Impfpflicht seit dem 1. März Masern können mit schweren Komplikationen einhergehen und gerade bei kleinen Kindern zum Tod führen. Seit dem 1. März gilt in märkischen Kitas und Schulen die neue Impfpflicht gegen Masern. Wer bereits in die Kita geht oder schon eingeschult ist, muss die Impfungen bis zum 31. Juli 2021 nachweisen. Während Kitas und Tagesmütter ungeimpfte Kinder abweisen sollen, ist das bei Schulen wegen der Schulpflicht nicht möglich. Wird dort ein ungeimpftes Kind festgestellt, werde das Gesundheitsamt informiert, das wiederum Kontakt zu den Eltern aufnehme. Wer sich weigert, dem droht ein Bußgeld bis zu 2500 Euro. Ausnahmen gelten für Einjährige, weil sie noch nicht geimpft werden sollen, Menschen, die Impfungen nicht vertragen und alle vor 1971 Geborenen, weil sie die Masern vermutlich durchgemacht haben und deswegen immun sind. Im Jahr 1998 behauptete ein Forscherteam um Andrew Wakefield, Schutzimpfungen gegen Masern, Mumps und Röteln könnten Autismus verursachen. Mittlerweile haben etliche Studien eindeutig widerlegt, dass ein solcher Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus nicht existiert.

Während sie die Hühner füttert, erzählt sie, dass die Söhne außer einem kleinen Schnupfen nicht einen Tag krank gewesen seien im vergangenen Jahr. Gerade, weil sie nicht geimpft sind, sei das Immunsystem der Kinder stark, meint die Brandenburgerin. „Ich vertraue darauf, dass Kinder Abwehrkräfte von allein entwickeln können.“

„Mein Kind darf fiebern“

Die 48-Jährige ist auch davon überzeugt, dass ihre Söhne Infektionskrankheiten wie Windpocken, Masern und Mumps gut wegstecken. Würden sie tatsächlich erkranken, läge es schließlich in ihrer Verantwortung als Mutter, die Jungs gesund zu pflegen. „Mein Kind braucht in dem Moment dann Ruhe und darf fiebern.“

Aufgewachsen in der DDR, wo es eine Impfpflicht gab, hätten ihre eigenen Eltern nie hinterfragt, ob Impfen dem Körper schadet. Als Erwachsene kommt Elke Wittmann ins Zweifeln. Ihr damaliger Lebenspartner ist Vater eines autistischen Kindes und vermutet, dass eine Masernimpfung den Autismus verursacht haben könne. Sie recherchiert, liest von Aluminium und gezüchtetem Hühnereiweiß in Impfstoffen.

Austausch in Whatsapp-Gruppen

„Viele Kinder stecken das Impfen gut weg, aber es gibt eben auch solche, die anschließend starke Impfreaktionen wie eine Gehirnhautentzündung bekommen.“ Wittmann spricht dabei über Erkrankte, die sie nicht persönlich kennt, über deren Fälle sie aber im Internet gelesen hat. Auch in einer Whatsapp-Gruppe, in der sie sich mit Gleichgesinnten aus Märkisch-Oderland austauscht, habe eine Mutter kürzlich erzählt, dass ihr Kind kurz nach der Impfung apathisch reagiert habe.

In der Chatgruppe posten impfskeptische Gruppenmitglieder Youtube-Videos von Ärzten mit „anderer Haltung“, sagt Wittmann, auch würden sie eigene Erfahrungen und Fachwissen austauschen. Bis zu 50 Nachrichten ploppen täglich auf dem Handy von Elke Wittmann auf. Auch über die Chatgruppe hinaus sind die Impfkritiker in Brandenburg gut organisiert. Nicht nur in Märkisch Oderland, sondern in nahezu jedem Landkreis gibt es „Impf-Stammtische“ für Skeptiker.

Seit der Bundestag Ende 2019 die Masern-Impfpflicht in Kitas und Schulen beschlossen hat, wächst auch die Gruppe rund um den „Impfstammtisch Märkisch-Oderland“. Seit seiner Gründung vor vier Jahren mit fünf Mitgliedern zählt die Gruppe nun 64 Aktive. „Wir stärken uns gegenseitig“, sagt sie.

Eltern wollen notfalls Bußgeld zahlen

Denn es gibt Handlungsbedarf. Dass die Impfpflicht gegen Masern in Brandenburg seit dem ersten März gilt, stellt Familien wie die Wittmanns vor Herausforderungen: Ihr ältester Sohn besucht die zweite Klasse einer Grundschule, ihr jüngster geht noch in den Kindergarten. Wenn Felix im Sommer in die Schule kommt, wird sein Impfpass Lücken aufweisen.

Den Eltern würde ein Bußgeld drohen, das sie notfalls bereit wären zu zahlen – für ihre Haltung. „Wir bleiben dabei, dass wir nicht impfen möchten und warten ab, wie sich die Dinge entwickeln.“ Schon einmal hätte sie sich „überrumpeln“ lassen, als der Älteste nach einem Unfall wegen einer Platzwunde am Kopf in die Krankenhausnotaufnahme musste. Der Arzt „drängte“ zur Tetanus-Impfung. Notgedrungen habe sie zugestimmt. Heute ringt sie mit ihrer Entscheidung.

Impfskeptiker gelten als Verschwörungstheoretiker

Impfen macht krank, der Körper schafft die Abwehr allein, die Pharmalobby steckt hinter den Impfungen – Impfskeptiker haben ihre eigenen Argumente. Eine Haltung mit der sich die Wittmanns keine Freunde machen. Impfskeptiker gelten bei vielen als Verschwörungstheoretiker und unverantwortlich.

„Dabei will ich niemand anderen dazu überreden, sein Kind nicht zu impfen“, sagt Elke Wittmann. Für ihre Meinung wolle sie nicht attackiert werden. Zwar habe es ihrer Familie gegenüber noch keine direkten Anfeindungen gegeben, aber vielleicht auch deshalb, weil sie inzwischen vorsichtig ist, wem und was sie erzählt.

„Medizin schwächt unser Immunsystem“

Jens Wittmann hat inzwischen die Söhne aus dem Kindergarten und der Grundschule abgeholt. Es regnet jetzt stärker, die Kinder haben sich ihre Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Der Vater schmiert ihnen Marmeladenbrote.

Die Entscheidung, dass die Kinder nicht geimpft sind, trägt er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin aus Überzeugung: „Künstlichkeit ist nicht so unser Ding. Wenn wir ständig mit der Medizin nachhelfen, dann schwächt das unser Immunsystem“, sagt er, dann läuft er ein paar Schritte über die Weide. Wittmann will dem Besuch noch schnell die Ziegen zeigen.

* Namen von der Redaktion geände rt

