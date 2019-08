Schwante

Drei Etagen, jeweils 25 Quadratmeter und öffnet man die Haustür, steht man sofort in der Küche: Helmuth Strothmann und seine Frau leben urig im Wasserturm in Schwante. „Hinten ist eine Terrasse, von der man einen tollen Blick in die Natur hat“, schwärmt Strothmann. „Und demnächst kommen die Kraniche.“

Zur Galerie Helmuth Strothmann und seine Frau leben im Wasserturm in Schwante. Sie liebe die Natur drumherum und die Möglichkeit, viele Menschen einzuladen. Denn Helmuth Strothmann nutzt den Wasserturm auch als Atelier und Galerie.

Im Erdgeschoss findet der Besucher neben der Küche ein Gästebad. Im Stockwerk dadrüber ist ein weiteres Badezimmer untergebracht und das Schlafzimmer. Das zweite Stockwerk ist eigentlich für das Wohnen vorgesehen, doch Helmuth Strothmann hat den Bereich zu einem Atelier umfunktioniert. Der 75-Jährige malt nämlich, abstrakte Kunst. Vor seinem Ruhestand war er unter anderem Vorstand einer Bank und Professor für Betriebswirtschaftslehre, Bankbetriebslehre und Marketing.

Wohnen im alten Wasserturm von Schwante Quelle: Enrico Kugler

Gekündigt wegen Eigenbedarfs

Im August vergangenen Jahres sind er und seine Frau als Mieter in den Wasserturm in Schwante gezogen. Seit 1990 ist das historische Gebäude, das 1903 als Wasserversorgungsstelle für das umliegende Wirtschaftsgut gebaut wurde, ein Wohnhaus. „Vor einem Jahr suchte ich ein Haus, in dem ich ein Atelier einrichten konnte“, sagt Strothmann. „Mir wurde meines in Berlin wegen Eigenbedarf gekündigt.“ Über einen schon bestehenden Kontakt wurde er auf den Wasserturm aufmerksam. „Es ist hier einfach so außergewöhnlich, das fand ich toll.“

Helmuth Strothmann wohnt nicht nur im Wasserturm, er malt und stellt auch in dem Haus aus. Quelle: Enrico Kugler

Er habe gerne Besuch, erzählt er weiter. „Das Schloss im Ort ist nicht mehr begehbar. Da bleibt ja nur der Wasserturm als Attraktion.“ Auf drei Etagen hängen seine Werke. An einem Wochenende Mitte August hatte er an zwei Tagen 75 Besucher im Haus, die sich für seine Kunst interessierten. „Und meine Frau ist eine tolle Gastgeberin.“

Inspirierender Wohnsitz

Die beiden halten sich drei bis vier Tage in der Woche in Schwante auf, um das Wochenende herum. Den Rest der Woche leben sie in Berlin. Dort ist ihr Hauptwohnsitz. Sie schätzen die Ruhe in Schwante, in die sie vor dem Lärm der großen Stadt entfliehen können. „Wenn ich da oben im Wasserturm stehe und rausschaue, inspiriert mich das für meine Kunst“, sagt Helmuth Strothmann.

Von Annika Jensen