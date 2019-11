Tesla baut in Brandenburg - Zu Besuch in Grünheide: Hier will Tesla seine Gigafactory bauen

Vor 18 Jahren entschied sich BMW gegen Grünheide, jetzt kommt eben Elon Musk. 7000 Arbeitsplätze sollen in der kleinen Gemeinde östlich von Berlin entstehen, auf einem 300 Hektar großen Gelände. Die Einwohner schwanken zwischen Euphorie und typisch märkischem „erst mal abwarten“.