Werder (Havel)

Ist der Brandenburger besonders verrückt nach Eiern? Schaut man sich aktuelle Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg an, könnte man das fast meinen. Während nämlich jeder Bundesbürger 2020 im Schnitt rund 240 Eier verbrauchte, waren es in Brandenburg satte 375 Stück. Rein rechnerisch standen im vergangenen Jahr jedem der rund 2,5 Millionen Brandenburgern pro Tag ein Ei und alle fünf Wochen auch mal zwei zur Verfügung, wie die Statistiker errechnet haben.

Tatsächlich sind die Zahlen des Statistikamtes etwas trügerisch. Denn verzehrt werden diese vielen Eier nicht alleine von Märkern. „Dass in Brandenburg vergleichsweise viele Eier durch Legehennen produziert werden, bedeutet jedoch nicht, dass der pro Kopf Verbrauch höher ist als in anderen Bundesländern“, heißt es auf Nachfrage von einer Sprecherin der Behörde.

Soll heißen: In Brandenburg wurden 2020 im Bundesdurchschnitt zwar viele Eier – nämlich 937,8 Millionen – registriert, aber nicht automatisch auch konsumiert, geht doch ein Großteil davon in die Produktion von Nudeln und Kuchen.

Dennoch spielen Eier eine wichtige Rolle. Im Land gibt es mehr als drei Millionen Legehennen, gehalten allein in größeren Betrieben. Unter den Großen sind auch drei Bio-Unternehmen. In dem größten von ihnen werden fast 40.000 Hennen gehalten. 752 Millionen Eier stammten 2020 aus Bodenhaltung und knapp 119 Millionen Eier aus ökologischen Haltung. Hühner im Freiland erzeugten 67 Millionen Eier – darunter auch die Herde, die auf Roland von Schmelings Biohof in Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark lebt.

Picken und Scharren zwischen Kirschbäumen

Mitten in einer alten Kirschplantage, ganz oben auf dem einstigen Mühlenberg idyllisch zwischen den Ortsteilen Plessow und Plötzin gelegen, hat der Landwirt seine ökologische Hühnerhaltung eingerichtet. Schon von weitem hört man die Hennen gackern und die Gockel ihr markantes Kikeriki krähen.

Wenn man näher kommt, kann man die Tiere bei ihrer Lieblingsbeschäftigung beobachten: dem Picken und Scharren. „Hühner verbringen damit von Natur aus den Großteil ihres Tages“, sagt Hühnerexperte Roland von Schmeling. „Mit ihren kräftigen Beinen und starken Krallen scharren sie ihre Nahrung aus dem Boden.“

Zusätzlich gibt es auf dem Bio-Hof ausgewogenes Bio-Futter mit Weizen, Mais und Erbsen der Marke Bioland von der Kaisermühle in Bayern. Kostenpunkt pro Kilo: 70 Cent. „Ein Huhn frisst etwa 150 Gramm pro Tag“, sagt der Werderaner Hühnerhalter. Macht umgerechnet 10 Cent pro Huhn und Tag. In der Woche vertilgt ein Huhn im Schnitt einen ganzen Sack Bio-Futter – ganz schön gefräßig.

Hühner Picken und Scharren den lieben langen Tag lang. Quelle: Varvara Smirnova

Freilandhaltung mit mobilen Ställen

Seit der Hofgründung 2015 hält der Landwirt auf dem Gelände seine Hennen und Gockel der Zuchtlinie Lohmann Brown. Während die Hennen das Eierlegen übernehmen, sind die Gockel als Bruderhähne dafür zuständig, auf die Herde aufzupassen und sie möglichst beieinander zu halten.

Wenn die Küken mit rund drei Monaten auf den Werderaner Biohof kommen, sind sie schon ganz schön herumgekommen in Deutschland. Roland von Schmeling bezieht seine Junghühner von dem Biolandhof Jens Bodden am Niederrhein. „Die Familie Bodden züchtet die Hühnerrasse Lohmann Brown, die für ökologischen Landbau und Freilandhaltung sehr gut geeignet ist“, sagt der Landwirt.

Damit es gemäß der Richtlinien der ökologischen Freilandhaltung naturnah zugeht, hält Roland von Schmeling seine Hühner in mobilen Ställen auf einem durch einen ebenso mobilen Zaun abgesteckten Gelände. Nur diese Haltung sei artgerecht, sagt Roland von Schmeling überzeugt.

Regelmäßig verschiebt er seine Ställe und den Geländezaun etwas, um seinen Hühnern immer wieder frisches Gras anzubieten. „So haben wir bei uns keine Nitratbelastung durch Kot im Boden, zu der es bei festen Stallungen und gleichbleibendem Gelände zwangsläufig kommt“, sagt er.

Der Werderaner Biohof setzt auf mobile Ställe und reichlich Auslauf. Quelle: Varvara Smirnova

Im Schnitt ein Ei am Tag

Roland von Schmeling hat Glück, dass er seine Hühnerherde noch draußen picken und scharren lassen darf. In den meisten Ortsteilen von Werder (Havel) gilt aus Furcht vor der Geflügelpest seit Mitte Dezember die Einstallungspflicht. Er kann nur hoffen, dass sein Gebiet von der Anordnung verschont bleibt. Ansonsten muss auch er seine Hühner wohl oder übel im Stall lassen. „Das haben die allerdings gar nicht gerne“, wie er sagt.

Roland von Schmelings Hennen und Gockel sind den freien Auslauf gewohnt. Manchen Tieren steigt der Drang nach Weite dann aber doch etwas über den Kopf und sie flattern aus dem eingezäunten Gelände hinaus – mit fatalen Folgen. Denn wenn die Tiere nicht in der Herde zusammen sind, werden vor allem die Hennen in der Nacht leichte Beute für tierische Räuber.

So hätte Roland von Schmeling zurzeit eigentlich 200 Hennen in seiner Herde. Durch Attacken von Fuchs und Habicht zählt er aktuell aber nur noch rund 150 Tiere.

150 Hennen – das entspricht 150 Eiern am Tag. Manchmal legt eine Henne aber auch zwei. Dann kann der Eier-Ertrag auch mal fast doppelt so groß sein. Das sind dann aber sehr gute Tage mit warmem und sonnigem Wetter, weiß Hühnerhalter Roland von Schmeling. „So eine Henne ist ein launisches und anspruchsvolles Tier“, sagt er. Im Winter komme es vor, dass eine Henne gar keine Eier lege.

Legehennen werden rund anderthalb Jahre alt. Quelle: Varvara Smirnova

Legehennen werden anderthalb Jahre alt

Lichtprogramme, die der Landwirt vor kurzem angeschafft hat, sollen ganzjährig für Frühlingsgefühle sorgen. Und trotzdem: „280 bis 300 Eier pro Jahr sind das Maximum, was eine Legehenne schaffen kann“, sagt Roland von Schmeling.

Hinzu kommt, dass die Henne diese Eierzahl nur im ersten Jahr ihrer Haltung produzieren kann. Danach werden die Eier insgesamt weniger und mit ihrer Schale brüchiger – ergo: Nicht mehr für den Verkauf geeignet. Dann sind die Tage der Legehenne gezählt.

Die Tiere werden durchschnittlich anderthalb Jahre alt. Danach werden die Hennen in den meisten Betrieben getötet und entsorgt. Bio-Landwirt Roland von Schmeling bringt seine Tiere zu einem Schlachter in Beelitz und verkauft sie dann als Suppenhühner für neun Euro das Stück. Die alten Gockel kommen bei ihm selbst auf den Tisch – beziehungsweise in die Suppe.

Hühnerhalter Roland von Schmeling hofft, dass in Zukunft noch mehr Menschen bereit sind, einen fairen Preis für Bio-Eier zu bezahlen. Quelle: Varvara Smirnova

Osterzeit ist Eierzeit

Rund um Ostern steigt jedes Jahr der Eier-Konsum. So verzeichnet die Supermarktkette Rewe nach eigenen Angaben bei Eiern aus Bodenhaltung der Discountmarke ja! für gewöhnlich Umsatzsteigerungen von bis zu 40 Prozent. Damit das Nachfrageplus rund um das Fest zur Auferstehung Christi bedient werden kann, gehen alle Eier, die in den Wochen vor Ostern produziert werden, in den Handel. Die Lieferungen an Lebensmittelhersteller, die Eier für Nudeln oder Kekse brauchen, werden zurückgefahren.

Auch Bio-Landwirt Roland von Schmeling hat zum Osterfest eine große Nachfrage. „Momentan gehen die Eier weg wie warme Semmeln“, sagt er. Um vor Ort in seinem Hofladen ein Päckchen der begehrten brauen Eier zu bekommen, müssen Interessierte schon eine Prise Glück mitbringen. Vorrang haben die Endverbraucher, die Roland von Schmeling in der Region direkt beliefert.

Und wie viel kostet nun so ein komplett ökologisch erzeugtes Ei? „Wir nehmen ab diesem Jahr 55 Cent pro Ei“, sagt Roland von Schmeling. Zum Vergleich: Die handelsüblichen Bio-Eier im Supermarkt kosten etwa 40 Cent das Stück.

Von Jérôme Lombard