Potsdam

In Brandenburg kann der Arbeitsschutz unter Corona-Bedingungen aus Sicht der Gewerkschaft nicht ausreichend gewährleistet werden. Es fehle an genügend Personal, kritisiert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Derzeit würden sich in Brandenburg nur 54 Aufsichtsbeamte um die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften kümmern. Das sei angesichts von 940 000 abhängig Beschäftigten in den zu kontrollierenden Betrieben viel zu wenig.

„Damit ist in Brandenburg rechnerisch nur ein Kontrolleur für 17 000 Beschäftigte zuständig“, sagte IG BAU-Bundesvorsitzende Robert Feiger der MAZ. Die Gewerkschaft beruft sich auf Zahlen des Bundesarbeitsministeriums und der Bundesagentur für Arbeit.

Gewerkschaft: Behörden sind nicht ausreichend gerüstet

Gerade in Bereichen mit größeren Arbeitsgefahren wie der Bau-, Land- und Forstwirtschaft werde seit Jahren zu wenig geprüft. Dies sei ein bundesweites Problem, sagte Feiger. Für die Aufgaben, die während der Pandemie hinzu gekommen sind oder die an Bedeutung gewonnen haben, seien die Behörden nicht gerüstet – etwa für die Kontrolle der Homeoffice-Verordnung oder der Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche. So führe Brandenburg bisher aber keine regelmäßigen Kontrollen in Großraumbüros durch, um die Einhaltung von Homeoffice-Regeln am Arbeitsplatz zu überprüfen – anders als in Berlin.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Europäische Union fordern seit langem, dass jeder Kontrolleur nur maximal 10 000 Beschäftigte im Blick haben soll. Für einen effektiven Arbeitsschutz reicht aber auch diese Quote kaum aus“, betont Feiger. Diese Empfehlung der ILO erfüllt aber derzeit kein Bundesland. Bundesweit ist rechnerisch ein Beamter für 26000 Beschäftigte zuständig – Brandenburg liegt damit über dem Schnitt. Die Zahl der Arbeitsschutzkontrollen sank bundesweit zwischen 2017 und 2019 um 17 Prozent auf zuletzt 151.000.

Keine Kontrollen von Homeoffice in Betrieben in Brandenburg

In Brandenburg sei eine spezifische Sonderaktion zum Homeoffice nicht vorgesehen, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Es seien in den letzten Wochen im Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit eine Vielzahl von Anfragen und Beschwerden eingegangen. „Jeder Beschwerde wird nachgegangen.“ Bei erkannten Mängeln werde mit den Mitteln des Verwaltungsrechts für Abhilfe gesorgt, hieß es weiter. Derzeit seien rund 50 Personen für die Überwachung von Arbeitsschutzvorschriften in Betrieben und Baustellen eingesetzt.

Von Igor Göldner und Torsten Gellner