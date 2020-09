Berlin

Eine Stellwerkstörung hat am Donnerstagnachmittag zu Einschränkungen im Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg geführt. Betroffen waren die Regionalbahnlinien RE1, RE2, RE7, RB14, RB21 und RB22, wie eine Bahnsprecherin am frühen Donnerstagabend sagte. Demnach hatte die Störung auch Auswirkungen auf den Fernverkehr. Es kam zu Umleitungen und Teilausfällen einzelner ICE-, IC- und EC-Linien.

Anzeige

Viele Zugausfälle bis zum Abend

Laut der Sprecherin trat die Störung um 12.30 Uhr auf und dauerte bis zum Abend an. Die Haltestellen Berlin-Alexanderplatz, Friedrichstraße, Berlin-Hauptbahnhof, Zoologischer Garten, Charlottenburg, Berlin-Wannsee und Potsdam konnten zwischenzeitlich nicht angefahren werden. Am späten Nachmittag fuhren wieder Züge der Linie RE1 von Charlottenburg über Wannsee bis Potsdam. Wann die Störung behoben sein wird, war zunächst unklar.

Von RND/dpa