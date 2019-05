Potsdam

Die Zitterpartie für Mitarbeiter und Gläubiger der Bäckereikette „Lila Bäcker“ geht weiter. Am 13. Mai sollen das Amtsgericht Neubrandenburg und der Gläubiger-Ausschuss über die Zukunft des Unternehmens entscheiden. Es laufen dann fünf Verfahren für die einzelnen Gesellschaften, aus denen sich die Kette zusammensetzt, erläuterte eine Richterin. Die bisherige Geschäftsführung und der Sachwalter – die Insolvenz läuft in „Eigenregie“ – wollen den Gläubigern dann ein Modell zum Fortbestand des Unternehmens vorlegen.

Vor knapp drei Wochen war bekannt geworden, dass sich das Unternehmen mit rund 2600 Mitarbeitern von 76 seiner rund 400 Filialen trennen will. Wie Unternehmenssprecher Mathias Glötzner sagte, werden derzeit die Mietverträge gekündigt.

Nach Informationen der Senders NDR 1 Radio MV wurden in den letzten Tagen in Berlin und Brandenburg bereits 40 Filialen geschlossen, darunter in Potsdam-Babelsberg und Geltow ( Potsdam-Mittelmark) sowie in Luckenwalde. Unklar ist auch die Zukunft des Produktionsstandortes Dahlewitz (beide Teltow-Fläming). Er soll offenbar verkleinert werden.

Von MAZ-online