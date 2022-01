Zukunft der Linken in Brandenburg: Eine ratlose Partei

Potsdam

Nach dem tiefen Absturz bei der Bundestagswahl folgte die interne Analyse. Und in der wurde, wie der Landesparteitag der Linken am Wochenende zeigte, an schonungsloser Generalkritik durchaus nicht gespart. Die Landespartei sieht die Linke sogar, wenn das so weitergeht, in ihrer Existenz gefährdet. Die Kritik richtete sich dabei weniger gegen das Agieren des eigenen Landesverbands, was klar ein Manko war, sondern in erster Linie an die Bundespartei und das uneinheitliche Bild, das dort abgegeben wurde. Aber reicht das aus?

Appelle an Geschlossenheit

Die Parteispitze wirkte erstaunlich ratlos, wie sie aus der Krise herauskommen will. Man beschwört zwar, sich als Partei „neu erfinden“ zu wollen, weiß aber nicht wie. Der Appell an die Geschlossenheit zog sich wie ein roter Faden durch alle Reden, aber wie die Partei – auch mit ihrem inneren Generationskonflikt – wieder zusammenkommen will, blieb offen.

Landesverband wirkt ausgelaugt

Während sich die Landtagsfraktion trotz personeller Schwäche und nur noch zehn Abgeordneten weiter zum Machtzentrum der Partei entwickelt, wirkt der Landesverband inhaltlich und personell ausgelaugt und kaum noch wahrnehmbar. Die größte Gefahr ist wohl, dass sich die Partei weiter durchwurschtelt. Denn von einer klaren Kursbestimmung ist sie auch nach diesem Parteitag weit entfernt.

Von Igor Göldner