Joachim Mückenberger war ein Ermöglicher in schwierigen Zeiten

Potsdam

Der Kulturstandort Potsdam hat Joachim Mückenberger viel zu verdanken. 1961 bis 1966 war er Generaldirektor des Defa-Studios für Spielfilme. „Unter seiner Leitung erlebt das Studio eine Dezentralisierungs- und Demokratisierungsphase wie nie zuvor“, bescheinigt ihm die Defa-Stiftung heute. Nach dem berüchtigten 11. Plenum der SED wurde Mückenberger vom Zentralkomitee der Partei für die „schädlichen Filme“ des Jahres 1965 verantwortlich gemacht und entlassen. Ein Jahr später durfte er dann aber wieder eine neue Leitungsposition antreten – und zwar als Generaldirektor der Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci (SPSG).

Zurückhaltende Amtsführung

Dieses Amt füllte er souverän und zurückhaltend bis 1991 aus. „Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass an der Terrassen-Anlage des Weinbergschlosses oft rettende Maßnahmen vorgenommen wurden und der Park Babelsberg bewahrt werden konnte“, bescheinigt der heutige SPSG-Chef Martin Vogtherr seinem Vorvorvorgänger. „Wir schauen mit Hochachtung auf diese Lebensleistung“, so Vogtherr.

Arbeiterkind aus Chemnitz

Mückenberger wurde 1926 als Sohn eine Bäckers in Chemnitz geboren. Er war das fünfte von sechs Kindern. Nach einer Ausbildung bei der Reichsbahn wurde er mit 17 als Soldat in den Krieg eingezogen. An der Westfront geriet er in amerikanische Gefangenschaft. Nach seiner Rückkehr studierte er in Leipzig Gesellschafts- und Kulturwissenschaften und trat in die SED ein. Sein 16 Jahre älterer Bruder Erich Mückenberger war als SPD-Mitglied in die Mühlen der NS-Justiz geraten. Nach der Zwangsvereinigung mit der KPD wurde er 1958 ins SED-Politbüro berufen.

Erstes Ziel: Schlosstheater

Vielleicht war es auch dieser familiären Konstellation zu verdanken, dass Joachim Mückenberger Gutes bewirken konnte. Um die von der DDR-Politik frustrierten Angestellten der Stiftung Schlösser und Gärten neu zu motivieren, gab er zunächst das Ziel aus, das Schlosstheater im Neuen Palais zu retten. Es wurde 1969 eingeweiht.

Blumenarrangements vor der Mauer

Mückenberger hielt seine schützende Hand über trotzige und sogar irrwitzige Initiativen seiner Mitarbeiter. Gartendirektor Harri Günther war Anfang der 1970er Jahre im Babelsberger Park auf Relikte des so genannten Pleasuregrounds gestoßen. Wenige Meter vor dem ersten Grenzzaun, der das Havelufer abschirmte, begannen die DDR-Gärtner plötzlich zu buddeln. Mit Hilfe alter Pläne legten sie aufs neue die typisch englischen, biedermeierlichen Blumenarrangements an. Stiftungschef Mückenberger erklärte rückblickend „Darin sieht man auch unseren Optimismus, dass das nicht ewig so bleibt, und dass die Blumen gewinnen würden gegen den Stacheldraht.“

Trotz Partei und Stasi

Saskia Hüneke, eine Aktivistin der Potsdamer Bürgerrechtsbewegung, bescheinigt ihrem ehemaligen Chef, dass man unter ihm stets sachorientiert arbeiten konnte. „Trotz Partei und Stasi, die es in der Stiftung auch gab, mussten wir nie einen politischen Kotau vollführen“, sagt sie über Mückenberger.

Das erste Filmmuseum Deutschlands

Auch die Rettung des Marstalls, der 1981 zum ersten Filmmuseum Deutschlands ausgebaut wurde, wird Mückenberger zugeschrieben. Auf diese Weise konnte er an seine Jahre als Defa-Chef anknüpfen. Unter seiner Ägide waren immerhin Filme wie „Spur der Steine“ oder „Mir nach, Canaillen!“ entstanden. Am vergangenen Donnerstag ist Joachim Mückenberger im Alter von 93 Jahren gestorben. Er lebte zurückgezogen in Potsdam-Babelsberg.

Von Karim Saab