Köln

Als der Neubau des Hans-Otto-Theaters im September 2006 eröffnet wurde, galt sein Architekt Gottfried Böhm schon als Methusalem und wurde von seiner in Köln ansässigen Familie weitgehend abgeschirmt. Den Entwurf des Nestors der Nachkriegsmoderne setzten seine Söhne Peter, Paul und Stephan in Potsdam um. Nun ist ihr Vater im Alter von 101 in Köln gestorben.

Architektonischer Mehrklang

Brandenburgs Landeshauptstadt kann sich stolz schätzen, das lange Werkverzeichnis der öffentlichen und privat-öffentlichen Bauten von Gottfried Böhm mit diesem gelungenen Schlussakkord abzurunden. Beim Hans-Otto-Theater handelt es sich um einen äußerst interessanten und gelungenen Mehrklang. Der Beton-Neubau funktioniert nicht nur als zeitgenössisches architektonisches Wahrzeichen, er bindet auch geschickt ein Gasometer und die neoromantische Zichorienmühle auf dem ehemaligen Kasernen- und Industriegelände ein. Außerdem verknüpft er ein nüchternes fünfstöckiges Bürogebäude mit einem gläsernen Foyer und einer expressionistischen Dachkonstruktion.

Palmwedel über Buddhas

Wegen der ausladenden, flügelartigen Schwingen in Wasserlage wird das Haus gern mit der berühmten Oper in Sydney verglichen. Der Architektur-Expertin Cornelia Dörries war es 2006 vergönnt, mit Gottfried Böhm über das Hans-Otto-Theater wenigstens telephonisch zu sprechen. Das Vorbild, berichtet sie, fand Gottfried Böhm nicht in Australien, sondern auf einer Reise durch Asien. „Dort sah er Buddhastatuen, über die Palmwedel gehalten wurden, deren Blätter wie große Hände schützend über den köpfen der Figuren lagen“, schreibt sie. Böhm bestätigte ihr auch eine Anekdote, die die Farbgebung des Theaters erklärt. Mitte der 1990er Jahre sei er mit seiner Frau in der Oper gewesen. Als er sie im roten Rock und einer schwarzen Bluse sah, habe er gedacht: „Rot und Schwarz, das ist es!“

Skulpturale Gebäude

Dabei hat sich Böhm zunächst nicht mit Profan-, sondern mit Sakralbauten einen Namen gemacht. 1955 hatte er das Architekturbüro seines Vaters Dominikus übernommen, der ein ausgewiesener Kirchenbauer war. Nach dem Krieg war die Katholische Kirche als Volkskirche noch sehr reich und viele Kirchen waren zerstört. Durch Schalungen und Sichtbeton wurde es Architekten möglich, aparte, skulpturale Gebäude auszuformen.

Blick auf das Pilgerzentrum (vorne) und dahinter die in eigenwilliger Architektur erbaute Wallfahrtskirche «Maria, Königin des Friedens» in Velbert-Neviges. Quelle: Horst Ossinger

Der Kölner Erzbischof Josef Frings soll Anfang der 1960er Jahre blind gewesen sein, als für den Wallfahrtsort Neviges bei Düsseldorf ein große neuer Pilgerdom ausgesucht wurde. Böhms Modell fühlte sich beim Abtasten mit den Händen wie ein zerklüftetes, schroffes Gebirge an, heißt es. Das faszinierte den Bischof. Der Pilgerdom wurde gebaut, was den meisten Gläubigen aber zunächst missfallen haben soll.

Rotes Licht

Heute pilgern deutlich weniger Gläubige nach Neviges als in den 1960er Jahren, aber umso mehr Architekten. Man erklimmt den Dom über einen ansteigenden Pfad wie bei der Wanderung zum Gipfel. Dann tritt man durch eine Felsspalte und wähnt sich zunächst in einer Höhle. Durch eine Fensternische fällt wunderschönes rotes Licht herein – man fühlt sich wie in einer anderen Welt, dem Irdischen entrückt. Verzaubert.

Das Innere des Mariendoms in Velbert-Neviges. Quelle: Oliver Berg

Nicht alle Kirchen von Böhm sind so wuchtig wie Neviges, er konnte auch ganz leichte, helle Räume schaffen. Ein Beispiel dafür ist die Klosterkirche Zu Unserer Lieben Frau in Oberhausen, die im Inneren an das Bundeszelt aus dem Alten Testament erinnert: ein transportables Heiligtum, das das Volk Israel nach seiner Befreiung aus Ägypten auf dem Weg durch die Wüste immer wieder neu aufbauen könnte.

Akustik ließ zu wünschen übrig

Weil auf Böhms Konto mehr als 50 sakrale Bauten gehen, in denen nicht nur Raum und Licht, sondern auch Sprache und Musik eine wichtige Rolle spielen, waren viele Potsdamer zunächst enttäuscht, dass die Akustik im Hans-Otto-Theater deutlich zu wünschen übrig ließ. Es musste nachgerüstet werden, mehrere Schallschutzsegel wurden in Absprache mit dem Architekturbüro Böhm im Theatersaal und im Foyer eingebaut. Doch bei dem günstigen Baupreis – 26,5 Millionen Euro – war 2006 offenbar nicht mehr drin.

Blick auf das Rathaus von Bensberg von Architekt Gottfried Böhm. Quelle: Volker Danisch

Ein anderer viel beachteter Profanbau Böhms ist das Rathaus von Bensberg bei Köln. Auch wieder ein Berg aus Beton, den Böhm hier brutal auf die Reste einer mittelalterlichen Burganlage setzte. Vom Farbton her passt es sogar zusammen, und von den Umrissen her erinnert auch der Neubau an eine Ruine mit Turm. Dennoch hat die krasse Verbindung mittelalterlicher Burgmauern mit Betonfassaden etwas Schockierendes.

Höhepunkt der Architektur

Das Gebäude bekam zahlreiche Spottnamen wie „Bensberger Akropolis“, „Beamtenbunker“ und „Aapefelse“ (Affenfelsen). Als es Ende der 60er Jahre erbaut wurde, studierte die Architektin Barbara Schock-Werner gerade: Böhm sei damals ein „Gott“ gewesen, erinnert sie sich, und das Rathaus für sie ganz persönlich ein „Höhepunkt der Architektur“. Heute sieht sie es aber auch kritisch: „Das Bizarre ist, dass die mittelalterlichen Teile besser erhalten sind als die Betonteile.“

Denkmalschützer schätzen Böhm

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz nannte Böhms Tod einen großen Verlust für die Denkmalkultur in Deutschland. „Er hat mit seinen großartigen Bauskulpturen eine ganze Epoche geprägt“, erklärte die Stiftung. Nur wenige Architekten könnten die Unterschutzstellung des eigenen Werkes miterleben. Böhm habe mit seiner unermüdlichen Schaffenskraft und seiner kritischen Energie die Architektur und Denkmalpflege in Deutschland bis zum Schluss inspiriert.

Böhm hat fast nur in Deutschland gebaut, aber er wurde international wahrgenommen. So erhielt er 1986 als erster Deutscher den Pritzkerpreis, der als die weltweit wichtigste Architekturauszeichnung gilt. Erst 2015 ging der Preis wieder nach Deutschland, posthum an Frei Otto (1925-2015).

Böhms Frau Elisabeth, die 2012 starb, war auch Architektin. Zusammen mit ihr entwarf er unter anderem die WDR-Arkaden in der Kölner Innenstadt. Drei der vier Söhne führen das Architekturbüro Böhm in Köln weiter, der vierte ist Künstler. Man kann also durchaus von einer Baumeisterdynastie sprechen.

Rüstig bis zuletzt

Im biblischen Alter von 100 Jahren spazierte Gottfried Böhm immer noch jeden Morgen in Köln von seiner Wohnung zum Büro, trank dort einen Kaffee und ging nach einer Stunde, gestützt auf einen Rollator und begleitet von einer Betreuerin, am Rhein entlang wieder nach Hause. Er war ein leiser, bescheidener Mensch. In der heutigen Architektenglitzerwelt, in der sich jeder anpreisen und wortreich erklären muss, hätte er vermutlich gar keine Chance mehr.

Von Karim Saab