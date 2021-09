Potsdam

Auch auf Initiative von Elternvereinen ist in Brandenburg manche kleine Schule in freier Trägerschaft auf dem Land entstanden und hat dort eine Lücke der öffentlichen Daseinsfürsorge gefüllt. Gerade deswegen ist der Umgang des Bildungsministeriums mit den freien Trägern so irritierend. Warum setzt man sich nicht mit ihnen an einen Tisch und sucht nach einer Lösung im Streit um gerechte Zuschüsse? Das dürfte nicht zuletzt im Interesse der Steuerzahler liegen. Denn mit jedem Schüler, der eine private Schule besucht, spart der Staat Geld.

Es gab immer wieder Konflikte zwischen Staat und privaten Trägern, vor einigen Jahren etwa, als in Brandenburg noch SPD und Linke regierten. Jetzt aber zeigt sich: Offenbar hat auch die SPD ein großes Problem mit der Idee nicht-staatlicher Bildungseinrichtungen.

Unter Ernst ist der Streit eskaliert

Unter Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ist die Situation nun eskaliert. Weil die Freien Schulen ihr Recht auf angemessene Unterstützung vor Gericht einklagen wollten, verweigerte das Bildungsministerium jede Einigung über eine zukünftige, faire Finanzierung. Mehr noch: Weil das Ministerium ahnte, dass die falsche Berechnung der Zuschüsse vor Gericht nicht würde standhalten, versuchte die Ministerin kurzerhand, das zugrunde liegende Gesetz zu ändern und die Ungerechtigkeit zu zementieren.

Jetzt aber hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) klipp und klar festgestellt, dass man so mit den Schulträgern nicht umgehen darf. Da wäre eine Entschuldigung angebracht – wenigstens aber ein Gesprächsangebot.

Von Torsten Gellner