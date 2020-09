Potsdam

In Brandenburg und Berlin sind zunächst keine Warnstreiks im Öffentlichen Dienst geplant. Der Sprecher des Verdi-Landesverbands, Andreas Splanemann, sagte der MAZ, für Dienstag seien definitiv keine Arbeitsniederlegungen geplant. Es werde in Brandenburg „sicherlich noch ein paar Tage“ dauern, sagte er.

In Berlin gebe eine besondere Situation, so Splanemann weiter. Kita-Erzieher und Verwaltungsangestellte werden dort nach dem Tarifvertrag der Länder (TdL) bezahlt, der aber nicht Gegenstand der aktuellen Auseinandersetzung ist. Gestreikt werden könnte allerdings in den landeseigenen Krankenhauskonzernen ( Vivantes und Charité) und bei der Stadtreinigung.

Anzeige

In der laufenden Tarifrunde für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld – mindestens 150 Euro pro Monat – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die kommunalen Arbeitgeber wollen für drei Jahre abschließen. Ein weiterer Streitpunkt in der Tarifrunde ist die von der Gewerkschaft geforderte Angleichung der Arbeitszeiten in Ost und West.

Weitere MAZ+ Artikel

Laut Verdi-Bundesverwaltung in Berlin sind erste Arbeitsniederlegungen für diesen Dienstag in Bayern geplant. Am Mittwoch sind die Beschäftigten in Baden-Württemberg zum Warnstreik aufgerufen, am Donnerstag in Hamburg.

Verdi-Chef spricht von „verplemperter Zeit“

Da die zweite Runde der Tarifverhandlungen am Sonntag in Potsdam am Wochenende ohne Ergebnis blieb, wollen die Gewerkschaften – außer Verdi und der dbb – vor der nächsten Verhandlunsrunde am 22. und 23. Oktober den Druck erhöhen. Die Verhandlungen mit dem Bund und den kommunalen Arbeitgebern seien „sinnlos verplemperte Zeit“ gewesen, kritisierte Verdi-Chef Frank Werneke. Ein eigenes Angebot hatten diese nicht unterbreitet.

Im öffentlichen Dienst arbeiten unter anderem Erzieherinnen, Busfahrer, Feuerwehrleute, Krankenschwestern und -Pfleger, Müllwerker, Altenpflegerinnen, Förster und Ärzte. Gestreikt werden könnte unter anderem in Kitas, Krankenhäusern und Ordnungsämtern, sagte der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach. Bei der bisher letzten Tarifrunde 2018 hatte es machten massive Warnstreiks gegeben, die vor allem die Nerven von Eltern und Pendlern stark strapaziert hatten.

Von Thorsten Keller