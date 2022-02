Potsdam

Als die Menschen gezwungen wurden, sich für jeden Kneipenbesuch und jeden Gang ins Restaurant schriftlich mit Klarnamen anzumelden, da schlug die Stunde der Bedenkenträger. Sind die Daten sicher? Wer garantiert, dass der Nachweis über mein Ess- und Trinkverhalten nicht Unbefugten in die Hände fällt? Das Versprechen der Regierung lautete damals unisono: Ja, die Daten sind sicher. Nur Gesundheitsämter dürfen darauf zugreifen. Niemand sonst. Punkt. Klarer geht es nicht.

Dieses Versprechen war nichts wert, wie sich heute zeigt. Seit September 2020 ist es Brandenburgs Polizei und Staatsanwaltschaft erlaubt, im Zweifel doch auf solche Kontaktdaten zugreifen zu können. Klar: Wenn ein Mensch im Restaurant ermordet wird, wäre es kaum zu vermitteln, wenn man eine Gästeliste zur Aufklärung des Verbrechens nicht nutzen würde. Aber eben weil es von vornherein klar war, dass es einen solchen Fall geben könnte, hätte man den Menschen nicht vorgaukeln dürfen, ihre Daten wären sicher wie in Fort Knox und würden niemals für etwas anderes als zur Kontaktverfolgung genutzt.

Brandenburgs Justizministerin findet an all dem nichts, sie kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Es sei nie zu einem solchen Fall gekommen und die Luca-App werde Ende März sowieso abgeschaltet. Das sind Nebelkerzen. Allein die Tatsache, dass Brandenburg an der Öffentlichkeit vorbei eine interne Regelung erlassen hat, die eine Zweckentfremdung der hochsensiblen Daten ermöglicht hätte, stellt einen eklatanten Vertrauensbruch dar.

Und der ist Wasser auf die Mühlen von Verschwörungstheoretikern und Staatsverächtern.

Von Torsten Gellner