Die zur Kontaktverfolgung erhobenen persönlichen Daten, die man bisher in Restaurants oder in Hotels hinterlegen musste, können in Brandenburg auch zur Aufklärung von Straftaten zweckentfremdet werden. Das räumte das Polizeipräsidium am Donnerstag ein. Laut Corona-Verordnung und laut Bundesinfektionsschutzgesetz dürfen die Daten aber ausschließlich von den Gesundheitsbehörden genutzt werden, um Infektionsketten zu unterbrechen.

Wie das Polizeipräsidium einräumte, gibt es bereits seit 1. September 2020 eine „innerbehördliche Regelung“, wonach die Kontaktdaten auch zur Verfolgung von schweren Straftaten genutzt werden können – unter Vorbehalt eines Staatsanwalts. Dies sei mit der Generalstaatsanwaltschaft abgestimmt. Damit bestätigte das Präsidium einen Bericht des RBB. Einen konkreten Fall, in denen Daten von Restaurantlisten zur Aufklärung von Straftaten genutzt wurden, gibt es aber bisher nicht.

Zweckentfremdung bisher immer ausgeschlossen

Allein die Möglichkeit einer derartigen Zweckentfremdung stellt für Péter Vida, Fraktionschef der Freien Wähler, einen massiven Vertrauensbruch dar. „Es geht um nicht weniger als die Verlässlichkeit des Rechtsstaates“, sagte er am Donnerstag im Landtag. Die Politik habe die Zweckentfremdung der Corona-Kontaktdaten immer ausgeschlossen. Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) habe auf Nachfrage beteuert, dass es keine anderslautende Weisung gebe. Nun aber habe das Polizeipräsidium eingeräumt, dass es eine derartige Regelung gebe. Ob es sich nun um eine „Weisung“ oder „innerbehördliche Regelung“ handele, sei egal, so Vida: „Sie haben sich um die volle Wahrheit gedrückt“, warf er Hoffmann vor.

Auch das Bundesjustizministerium hält eine Zweckentfremdung der Kontaktdaten für einen Rechtsbruch. Nicht so Justizministerin Hoffmann. Sie hätte kein Problem damit, wenn die Daten trotzdem zur Strafverfolgung herangezogen werden. Sie meint, das Bundesjustizministerium sei nicht zur Auslegung von Gesetzen da, sondern Gerichte. „Wollen wir einem Opfer wirklich sagen: Wir könnten den Täter mutmaßlich ermitteln, aber wir dürfen auf die Daten nicht zugreifen, weil der Datenschutz höher gewichtet wird als der Schutz der Opfer vor schwersten Straftaten?“, sagte sie.

Kritik an Hoffmann auch von den Grünen

Hoffmann steht nun im Verdacht, die Wahrheit über die seit September 2020 geltende Regelung verschwiegen zu haben. Noch am Mittwoch war sie im Landtag gefragt worden, ob es eine derartige Weisung gebe. Hoffmann verneinte. Marlen Block (Linke) hält es für unwahrscheinlich, dass die zum Geschäftsbereich des Justizministeriums gehörende Generalstaatsanwaltschaft die Ministerin über eine derart brisante Regelung im Dunkeln gelassen habe. „Das ist eine nicht zu tolerierende Grenzüberschreitung“, sagte Block.

Auch innerhalb der Kenia-Koalition rumort es. Während die Rechtspolitiker von SPD und CDU den Vorgang als harmlos und rein theoretisch abtun, sieht sich auch Marie Schäffer (Grüne) von der Ministerin falsch informiert. Die rechtliche Regelung im Infektionsschutzgesetz sei eindeutig, sagte sie. „Das Versprechen war, dass die Daten unter keinen Umständen für andere Zwecke genutzt werden“, kritisierte sie.

Dass es in Brandenburg tatsächlich zu einem Fall kommt, bei dem Daten der Luca-App für ein Gerichtsverfahren verwendet werden, ist unwahrscheinlich. Der Vertrag mit der App läuft Ende März aus. Und auf die Daten der Corona-Warnapp können Ermittler nicht zugreifen. Die App speichert keine Namen oder Telefonnummern.

