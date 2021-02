Potsdam

In Brandenburg sind bisher rund zwei Drittel der beantragten November- und Dezember-Hilfen an Unternehmen ausgezahlt worden, die unter der Corona-Krise leiden. Damit liege das Land über dem bundesweiten Durchschnitt von rund 50 Prozent, sagte Wirtschaftminister Jörg Steinbach (SPD) am Dienstag.

Dennoch sorgt die langsame Auszahlung der Hilfen und die viele Bürokratie bei Firmen für massive Kritik.

Steinbach sagte, bei rund 30 Prozent der Anträge gebe es Rückfragen. Das koste viel Zeit, manchmal mehr als zehn Tage. Er appellierte an die Antragsteller, sorgfältig die Formulare auszufüllen.

In der Novemberhilfe wurden von den beantragten 98 Millionen Euro bislang 70,5 Millionen Euro ausgezahlt. Bei der Dezemberhilfe gingen bisher 46,7 Millionen Euro an Firmen. Beantragt wurden 92,3 Milionen Euro.

Überbrückungshilfe III kann ab Mittwoch beantragt werden

Neu ist die sogenannte Überbrückungshilfe III für betroffene Unternehmen, Freiberufler und Soloselbstständige. Diese kann ab Mittwoch beantragt werden – eine Woche eher als ursprünglich geplant. Die ersten Abschlagszahlungen könnten dann von Freitag an ausgezahlt werden. „Das hilft den vielen vor allem kleineren Unternehmen und Soloselbstständigen im Land“, sagte der Minister.

Die Überbrückungshilfe III ist für Firmen vorgesehen, die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge des Lockdowns einstellen mussten oder einen Umsatzeinbruch von 30 Prozent nachweisen können. Der Förderzeitraum erstreckt sich von November 2020 bis Juni 2021. Damit könnten auch Unternehmen, die bei der November- und Dezemberhilfe leer ausgegangen seien, einen Antrag stellen.

Über die Zahl der Firmen, die die Krise nicht überleben werden, will Steinbach nicht spekulieren, wie er betonte. Etwa 30 Prozent der Unternehmen würden sich laut der Industrie- und Handelskammern in ihrer Existenz bedroht fühlen. Diese Zahl nehme weiter zu, sagte Steinbach. Etwa acht bis zehn Prozent dieser Firmen wiederum würden befürchten, in Insolvenz zu gehen. „Ziel muss sein, dass diese Zahl am Ende kleiner ist.“ Der Minister stellte einen „Gipfel“ des Landes mit den Banken in Aussicht, um dort über mögliche Stundungen von Belastungen für Firmen zu reden.

