Potsdam

Jubelnachricht für die beiden Astrophysiker Christoph Pfrommer und Lutz Wisotzki. Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat den Wissenschaftlern am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) für ihre Arbeit jeweils rund 2,5 Millionen Euro zugesprochen. Die von dem Rat vergebenen „ERC Advanced Grants“ gehören zu den begehrtesten europäischen Forschungspreisen.

Insgesamt kamen in diesem Jahr 209 europäische Wissenschaftler in den Genuss der Förderung, darunter noch ein weiterer Brandenburger. Etwa 2,14 Millionen Euro bekommt der Biochemiker Philip Wigge vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) in Großbeeren (Teltow-Fläming).

Die Entstehung und Veränderung von Galaxien gibt der Astrophysik noch viele Rätsel auf. Quelle: dpa

„Das ist eine Riesenfreude“, sagt Christoph Pfrommer, der schon 2016 einen europäischen Forschungspreis erhalten hat. „Die Wahrscheinlichkeit diesen Preis zu bekommen war dieses Jahr etwa acht Prozent.“ Pfrommer beschäftigt sich mit der Entwicklung von Galaxien. Bei dieser spielen kosmische Winde eine Rolle. Sie treiben Gasnebel aus dem Inneren der Galaxie und verhindern so die Entstehung weiterer Sterne. „Das Neue an unserer Forschung ist, dass wird denken, es könnte die kosmische Strahlung sein, die die Winde antreibt.“ Kosmische Strahlung sei eigentlich ein sehr rares, aber vielleicht ein umso wirkungsvolleres Phänomen.

Galaxien und Ströme im All

Galaxien und Gasströmungen im All erforscht auch Lutz Wisotzki, der schon seit 2002 am AIP arbeitet. Allerdings interessiert sich Wisotzki für Winde, die zwischen den riesigen Galaxien selbst strömen und die neue Materie an die gewaltigen Sternenansammlungen herantragen. Ein Beispiel für solch eine Galaxie ist unsere heimische Milchstraße. Über die unmittelbare Umgebung der Galaxien, das sogenannte zirkumgalaktische Medium, wo sich die Prozesse abspielen, die Wisotzki interessieren, ist jedoch kaum etwas bekannt. Für die Erkundung dieser Region nutzt Wisotzki auch Technologien, die das AIP selbst mitentwickelt hat und die nun in Teleskopen in Chile und in den Vereinigten Staaten zum Einsatz kommen.

Auch Lutz Wisotzki erhielt einen begehrten ERC Advanced Grant. Quelle: aip

Für AIP-Vorstand Matthias Steinmetz ist der Erfolg auch ein Beleg für die Leistungsfähigkeit des Potsdamer Instituts. „Die Tatsache, dass gleich zwei Spitzenforscher aus dem Fachgebiet der Astronomie in derselben Antragsrunde und dem gleichen Institut unabhängig voneinander erfolgreich die hochbegehrte Förderung eingeworben haben, ist eine herausragende Leistung“, sagt er.

Auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) gratuliert – und zwar allen drei märkischen Forschern. Drei „ERC Advanced Grants“ sei eine herausragende Quote. „Die ausgezeichneten Wissenschaftler tragen mit ihrer Arbeit und Kompetenz wesentlich zur internationalen Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandortes Brandenburg bei“, so Schüle.

Von Rüdiger Braun