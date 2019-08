Potsdam

Sachsen und Brandenburg zeigen unter umgekehrten politischen Vorzeichen einen ähnlichen Trend im Landtagswahlkampf eine gute Woche vor dem Zieleinlauf: Die Bürger tendieren verstärkt dazu, den Amtsinhabern Sympathien zu schenken. Nach dem Motto: Da weiß man, was man hat – im Guten wie im Schlechten. In Sachsen profitiert in Umfragen die CDU davon, in der Mark die SPD. Dieser Amtsbonus macht sich allerdings ziemlich spät bemerkbar.

Neue Potsdam-Connection

Brandenburgs SPD hatte schon zu Beginn des Wahlkampfs die Devise ausgegeben, nur ein starker Dietmar Woidke sei ein Garant gegen Rechtspopulisten. AfD-Chef Andreas Kalbitz seinerseits sieht den Sozialdemokraten Woidke als Gegner in einem „Kopf-an-Kopf-Rennen, wie wir es noch nie hatten“. Auf Rückenwind aus Berlin konnten die Sozialdemokraten angesichts der Streitereien und Intrigen im Willy-Brandt-Haus bislang nicht hoffen. Nun hat plötzlich die Potsdamer Sozialdemokratin Klara Geywitz gute Chancen, gemeinsam mit dem Neu-Potsdamer Olaf Scholz nächste SPD-Bundesvorsitzende zu werden.

Das könnte Woidke helfen. Die Wähler bestrafen Zank, sie sehnen sich in einer turbulenten Welt nach ein bisschen Frieden und Berechenbarkeit. Abgerechnet wird allerdings erst am Wahlabend – und die Rechnung hat viele Unbekannte.

Von Ulrich Wangemann