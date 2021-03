Zwei in Brandenburg geförderte Filme im Oscar-Rennen

Potsdam/Los Angeles

Bei der Oscarverleihung haben drei Filme mit deutscher Beteiligung Chancen auf eine Auszeichnung. In der Kategorie für den besten internationalen Spielfilm, dem sogenannten Auslands-Oscar, wurden das Drama „Quo Vadis, Aida?“, die Dokumentation „Kollektiv - Korruption tötet“ und „The Man Who Sold His Skin“ nominiert.

Der Film „Quo Vadis, Aida?“ der in Berlin lebenden Regisseurin Jasmila Žbanić und „The Man Who Sold His Skin“ von Kaouther Ben Hania wurden von Medienboard Berlin-Brandenburg, der hiesigen Filmförderung, mitfinanziert. „Wir drücken den zwei großartigen Regisseurinnen und ihren außergewöhnlichen und bewegenden Filmen die Daumen für die Oscars und hoffen, dass sie bald im Kino zu sehen sein werden!“, sagte Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus am Montag in Potsdam.

Insgesamt drei deutsche Filme nominiert

Alle drei nominierten Filme sind deutsche Koproduktionen. „Quo Vadis, Aida?“ ist die Geschichte einer UN-Übersetzerin in Srebrenica im Juli 1995 und geht für Bosnien-Herzegowina ins Oscar-Rennen. „The Man Who Sold His Skin“ ist ein satirisches Drama über die Liebesgeschichte eines aus Syrien Geflüchteten. Der Film startet für Tunesien.

Der rumänische Film „Kollektiv - Korruption tötet“, an dem der MDR beteiligt war, ist außerdem in der Sparte als beste Dokumentation nominiert. Der Film handelt von der Brandkatastrophe von 2015 in einem Bukarester Musikclub, bei der mehr als 60 Menschen ums Leben kamen. Er thematisiert auch die damit verbundenen Versäumnisse der Behörden.

Der deutsche Beitrag für den Auslands-Oscar, „Und morgen die ganze Welt“ von Regisseurin Julia von Heinz, war bereits bei der Vorauswahl ausgeschieden. Die 93. Oscar-Verleihung soll am 25. April stattfinden.

Von MAZonline/dpa