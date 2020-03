Oranienburg/Potsdam

Ein zweiter Coronavirus-Fall ist in Brandenburg bekannt geworden. Das Robert-Koch-Institut informierte am Freitagnachmittag über die bestätigte Infektion.

Der RBB vermeldet mit Verweis auf den Reinickendorfer Amtsarzt, dass der positiv getestete Mann mit dem ersten Erkrankten in Kontakt gestanden habe und im Landkreis Havelland wohne.

Am Montag ist der erste Coronavirus-Fall in Brandenburg bekannt geworden. Es handelt sich um einen Mann aus dem Landkreis Oberhavel, der von einer Reise nach Südtirol zurückgekehrt ist. Der Patient sei „häuslich isoliert“ und in einem stabilen Zustand.

Von RND/sal